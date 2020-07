Im Kanton Solothurn gilt: Absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot im Wald und in Waldesnähe

Im Kanton Solothurn ist die Waldbrandgefahr in den meisten Kantonsteilen auf die Gefahrenstufe 4 (gross) angestiegen. Am Donnerstag wurde für den ganzen Kanton Solothurn ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot im Wald und in Waldesnähe verfügt, welches mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt.