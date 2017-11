Der 56-jährige Merkle erzählte lebendig, wie er nach dem Frankenschock gemeinsam mit der Belegschaft anpackte, um den erwarteten Umsatzrückgang wettzumachen. Deutlich wurde dabei, dass alle Mitarbeiter einbezogen wurden.

Sparmassnahmen in der gesamten Organisation wurden notwendig, die Produktionsprozesse optimiert, es wurde auf das Wesentliche fokussiert. Gleichzeitig wurde jedoch auch investiert, nämlich in die Bereiche Entwicklung, Markt und Vertrieb. «Die Mitarbeiter haben wahrgenommen, dass wir hier ein Problem haben, und haben gespart.» Das führte zu Resultaten. Es gab keine Entlassungen, nur natürliche Fluktuationen. Am Firmensitz in Bellach sind heute 200 Mitarbeitende und 15 Lernende tätig.

Die Firma Agathon AG hat inzwischen neue Marktsegmente erschlossen – vor allem in den USA, in China und Indien. Und, so Merkle: «Wir haben den Standort gesichert. Wir gingen nicht nach Ungarn.»

Als einen sehr wichtigen Erfolgsfaktor nannte er die Nähe zwischen Produktion und Forschung sowie Entwicklung. «Da liegen nur 50 Meter dazwischen, nicht 500 oder 5000 Kilometer.» Im Konkurrenzkampf sei etwas zentral: «Es geht um Schnelligkeit, nicht um den Preis.» Damit habe man die Nase vorn.