100 Tage nach Amtsantritt sitzt Susanne Schaffner in ihrem Büro und zieht eine erste Bilanz. Die Oltner Neo-Regierungsrätin wirkt entspannt. «Ich weiss schon fast nicht mehr, dass ich vorher an einem anderen Ort gearbeitet habe», sagt Schaffner. So tönt jemand, der offenbar angekommen ist.

Es ist freundlicher geworden, im Büro. Das schwarze Mobiliar ihres Amtsvorgängers ist weggeräumt, der Parkettboden ist frisch geölt, die Oltner SP-Politikerin setzt auf Holztische und rote Stühle. Schaffner drückt den Rücken durch. Regieren und Verantwortung tragen, das scheint nichts zu sein, das ihr Respekt einflösst. «Ich wusste, worauf ich mich eingelassen habe», sagt sie. «Ich habe ein sehr gut organisiertes und motiviertes Departement übernommen.»

Man hat Schaffner die Frage gestellt, ob sie es schaffe, das riesige Departement zu führen. Sie, die viele ihrer aktuellen Dossiers bereits als Kantonsrätin beackerte, wirkt irritiert, dass man die Frage überhaupt stellt, als ob man das einer Frau nicht zutraue. «Ich war schon immer gut organisiert», sagt sie. «Vorher habe ich auch alles geschafft.» Ihr Leben als Anwältin und Kantonsrätin unterscheide sich nicht gross von demjenigen als Regierungsrätin.

«Ich stehe früh am Morgen auf und komme spätabends nachhause. Dazwischen lese und diskutiere ich Dossiers und suche Lösungen.» Statt mit Klienten spreche sie jetzt einfach mit Mitarbeitenden, Chefbeamten und Regierungsräten. Nur eines, das habe sich im Vergleich zur Anwaltskanzlei geändert. Ihr Telefon klingelte nicht mehr, als sie in den Ambassadorenhof einzog. «Ich sass in diesem Büro und niemand hat mich angerufen. Die Leute haben Respekt, eine Regierungsrätin zu stören.»

Schaffner will ihr früheres Leben möglichst beibehalten. Morgens fährt sie in der zweiten Klasse nach Solothurn, samstags geht sie gerne auf den Wochenmarkt. Dass sie nach dem Wahlkampf mehr Menschen kennen, spürt sie. Dass das Amt eine gewisse Distanz mit sich bringen kann, ebenso. «Holt Dich nicht die Staatskarosse ab?», wird sie manchmal gefragt. Oder: «Warum fährst Du nicht erste Klasse?».