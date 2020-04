«Ich vermisse meine Klasse»: Wie Lehrpersonen den Lockdown erleben

Fabienne Cosandey, Lehrerin 6. Klasse

«Ich finde die aktuelle Situation sehr spannend. Aber sie ist auch herausfordernd. Ich sehe meine Schülerinnen und Schüler nicht, das ist sehr speziell. Gerade wenn es darum geht, ihnen zu helfen, wenn sie etwas nicht verstehen. Das muss ich jetzt schriftlich machen oder im Videochat. Es ist jetzt noch wichtiger als vorher, Aufgaben möglichst verständlich zu formulieren. Meine Schülerinnen und Schüler melden sich regelmässig. Einigen musste ich aber erklären, dass sie mir um 10 Uhr abends keine Fragen mehr zu Mathematikaufgaben zuschicken können. Dafür haben wir fixe Zeiten, und daran müssen sie sich halten. Ich merke, wie unterschiedlich die Kinder ticken. Einigen geht es gut, und bei anderen spüre ich, dass sie etwas kämpfen müssen. Ihnen ist langweilig, und sie haben Mühe, sich zu organisieren. Ich bin sehr froh, haben wir den Übertritt der Kinder in die Oberstufe schon vor dem Lockdown organisiert. Trotzdem mache ich mir etwas Sorgen, denn es gibt Kinder, bei denen war die Entscheidung etwas knapp. Ich hoffe jetzt, dass sie den Stoff auch daheim gut genug lernen können, dass es auch nach dem Übertritt gut läuft. Ich freue mich, wenn die Schüler wieder zurück sind. Ich vermisse es zum Beispiel, mit ihnen zu lachen und zu singen. Ich denke, den Kindern fehlt die Schule auch. An Ostern habe ich ihnen eine kleine Überraschung in den Briefkasten gelegt, darüber haben sie sich sehr gefreut. Selber habe ich in den letzten Wochen viel gelernt, vor allem, was Technik angeht. Ich habe sehr viele tolle Webseiten zum Lernen entdeckt». Fabienne Heutschi, Lehrerin 4. Klasse

«Der Start nach dem Lockdown war intensiv. Meine Teamkollegin und ich hatten wie auch die anderen Lehrpersonen keine Zeit, uns von den Schülerinnen und Schülern zu verabschieden. In kurzer Zeit mussten wir ein neues Konzept für den Fernunterricht erarbeiten. Der Fernunterricht hat nicht mehr viel mit unserem herkömmlichen Schulalltag zu tun. Wir mussten zum Beispiel überlegen, wie wir mit den Schülern kommunizieren. Unsere Schüler haben keine eigenen Geräte. Trotzdem sollten wir mit ihnen auch digital arbeiten können. Abklärungen mit den Eltern haben ergeben, dass alle Kinder zuhause ein digitales Gerät und einen Drucker zur Verfügung haben. Bei der Planung müssen wir berücksichtigen, dass es Familien mit mehreren Kindern gibt, und dort nur ein Gerät vorhanden ist. Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten einen Wochenplan, auf welchem obligatorische und zusätzliche Aufgaben aufgelistet sind, welche die Schülerinnen und Schüler während der Woche bearbeiten müssen. Die Arbeit mit dem Wochenplan verlangt von den Schülerinnen und Schülern sehr viel Selbstorganisation und Planung. Wir stehen deshalb vermehrt in Kontakt mit den Eltern. Sie sind froh, dass die Kinder weiter unterrichtet werden und geben konstruktives Feedback. Grundsätzlich bin ich positiv überrascht, wie gut sich die Kinder auf die neue Unterrichtssituation eingelassen haben. Viele Kinder machen sogar Zusatzaufgaben, das hätte ich nicht erwartet. Ich vermute, sie vermissen die Schule auch». Tamara Bur und Ursula Niklaus, Lehrerinnen 1. Klasse

«Wir vermissen unser Schüler sehr und freuen uns über jedes Zeichen von ihnen. Egal ob es eine Zeichnung ist, ein Telefonanruf oder eine Karte. Im Heimunterricht können wir sie nicht so gut begleiten, wie das im Regelunterricht möglich ist. In der Unterstufe lernen die Kinder sehr viel über Emotionen und Nähe. Spielerische Sequenzen und rhythmische Elemente, die den Unterricht so bereichern, fehlen. Die Kinder erhalten einen Wochenplan, der genau beschreibt, was wann erledigt werden muss. Da wir auf der Unterstufe nicht regelmässig mit technischen Geräten arbeiten, stellen wir den Lernstoff in papierener Form zusammen. Wir probieren möglichst viele Arbeitsabläufe und Aufgabenstellungen einzubauen, die den Kindern bekannt sind, damit sie möglichst selbständig arbeiten können. Wir erhoffen uns dadurch, die Eltern etwas zu entlasten. In den ersten beiden Wochen erhielten die Kinder vorwiegend bekannten Lernstoff, den sie repetieren und festigen konnten. Mit den neuen Wochenplänen nach den Frühlingsferien kommen Lerninhalte hinzu, die die Kinder so noch nicht kennen. Dies bedingt eine engere Betreuung durch uns und die Fachlehrpersonen. Die Förderlehrperson betreut vorwiegend Kinder mit Förderbedarf, die DaZ Lehrperson die fremdsprachigen Kinder. Wenn es nötig ist, neue Lerninhalte zu veranschaulichen, werden wir künftig kurze Lernvideos in den Klassenchat stellen. Damit wir gewisse Arbeiten der Kinder einsehen können, werden die Eltern gebeten, diese uns per Mail zukommen zu lassen. Uns ist es wichtig, dass jedes Kind einmal pro Woche von einer seiner Lehrpersonen kontaktiert wird. Wir freuen uns sehr darauf, die Kinder bald wieder im Schulzimmer begrüssen zu dürfen». Rolf Brechbühl, Lehrer 2. Sekundarklasse