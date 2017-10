Frisch geduscht und mit leicht feuchten Haaren, aber unrasiert trudelt Mike Müller gut gelaunt in der noch fast leeren «Markthalle» in Zürich ein. An der Bar wird er freundlich begrüsst – hier ist er nicht der berühmte «Bestatter» aus dem Fernsehen, sondern gern gesehener Stammgast. Das Du ist für ihn selbstverständlich. Ob Barmann, Journalist oder Fernsehstar ist egal, er spricht mit allen auf Augenhöhe. Und wenn er redet, dann ist er Oltner. «Das täuscht vielleicht ein wenig», erklärt Müller, «ich habe zwar den Zürcher Dialekt nicht angenommen, aber ich gebe zu, dass ich Zürcher geworden bin.» Es gebe keine andere Stadt in der Schweiz, die für Zugelaufene so angenehm sei wie Zürich. «Hier spielt es ganz einfach keine Rolle, woher man kommt.»

Bald kommt er für einen Abend zurück in seine Solothurner Heimat, um in Kriegstetten sein neustes Soloprogramm «Heute Gemeindeversammlung» aufzuführen. Bis in die zweite Klasse ging Müller in Zuchwil zur Schule. «In der Badi Solothurn lernte ich schwimmen. Meine Grossmutter stammt aus Gerlafingen und ich habe im Wasseramt meine frühste Kindheit erlebt», erzählt der Schauspieler – ohne nostalgisch zu werden. «Ich weiss nicht, was Heimatgefühle sind. Das ist ein schwieriger Begriff. Aber meine Verbindung zu Olten ist immer noch intensiv. Meine Eltern und meine alten Freunde aus der Kanti und vom Theaterstudio leben in Olten. Und wenn es irgendwie geht, spiele ich auch gerne dort. Eine kleine Gruppe Jugendfreunde hat zusammen das Theaterstudio aufgebaut und diese Freundschaften werden bestand haben, bis ich irgendwann in den Ofen geschoben werde.»

Ausgerechnet in Kriegstetten. Nach der Premiere in Winterthur beginnt Mike Müller seine Tournee durch die Schweiz in diesem kleinen Dorf, das auf eine turbulente jüngere Geschichte mit einem gescheiterten Fusionsversuch mit den Nachbargemeinden und Streit unter den politischen Lagern zurückblickt.