«Ich bin kein Boss - ich bin ein Diener»: Zuchwiler Pfarrer wird in die Bistumsleitung berufen

Auf die Frage, warum er eigentlich Priester geworden sei, erzählt Valentine Koledoye von seiner Grossmutter. Die Grossmutter, die ihn in Nigeria – dort ist Koledoye vor 51 Jahren geboren worden – gemeinsam mit seinen drei Brüdern «im Glauben» erzogen hat. «Sie hat immer für alle gesorgt. An ihrem Todestag im Alter von 106 Jahren – das war vor zwei Jahren – hat sie noch gekocht. » Koledoye lehnt sich zurück, legt den Kopf in den Nacken und lacht schallend auf. Das tut er oft.

Er sei umgeben von sehr viel Liebe und Fürsorge aufgewachsen. «Das Bild meiner Grossmutter habe ich mitgenommen. Ich wollte anderen Menschen, wie meine Grossmutter, dienen und die Liebe, die ich zu Hause erlebt und erfahren habe – die Liebe Gottes – weitergeben.» Im Priesterberuf habe er die Möglichkeit dazu gesehen. So hat Koledoye, der teilweise in den USA aufgewachsen ist, Theologie in Rom studiert, und an der Universität in Innsbruck doktoriert. 2008 kam er ins Bistum Basel, 2013 in die Gemeinde Zuchwil, als Pfarrer.

Doch der Berufung, wie Koledoye das Priesteramt nennt, folgten heute nicht mehr so viele. Auch das Bistum Basel, zu welchem insgesamt 10 Kantone – darunter auch der Solothurn – gehören, kennt Priestermangel. Das Bistum ist in drei Regionen aufgeteilt, diese wiederum in Pastoralräume, zu denen dann die einzelnen Pfarreien gehören. In 21 der insgesamt 99 festgelegten Pastoralräume konnte der Betrieb laut Website aufgrund von «strukturellen oder personellen Gründen» noch nicht gestartet werden.

Es fehlen Priester – und damit auch Pfarrer. Das sei ein weltweites Phänomen, heisst es auf Anfrage beim Bistum Basel. Mit Ausnahme von Polen, Indonesien, und afrikanischen Ländern. Deshalb holt auch das Bistum Basel Priester aus dem Ausland, jeder Dritte stammt nicht aus der Schweiz. Über 40 der insgesamt 152 Priester kommen aus Afrika.

Koledoye ist nun der erste, welchen der Bischof in die Leitung des Bistums berufen hat. «Der erste im Bistum, in der Schweiz, im ganzen deutschsprachigen Raum», sagt der Pfarrer.

Sitzungen und Firmungen statt Taufen und Beerdigungen

Ob er sich geehrt fühle, sei er gefragt worden. Absurd. «Wenn ich mich für eine Stelle bewerbe, diese erhalte und finde: ‹Das habe ich verdient!› – dann kann ich mich geehrt fühlen. Für mich ist es lediglich ein Anruf, in einer anderen Funktion zu dienen. Punkt!», erklärt der 51-Jährige. Für das Amt als Bischofsvikar habe er sich nicht beworben. Im Herbst vergangenen Jahres habe ihn Bischof Felix Gmür angefragt. Koledoye musste nicht lange überlegen. «Wo ich gebraucht werde, gehe ich hin.» Das habe ihn ja überhaupt ins Bistum Basel und nach Zuchwil gebracht.

Der Ruf des Bischofs führt in ab Mai 2020 nach Liestal. Dann nämlich wird der Zuchwiler Pfarrer zum Bischofsvikar der Region St. Urs, welcher die Kantone Baselland, Baselstadt und Aargau angehören. Gemeinsam mit einem Regionalleiter wird er den Bischof in diesen Kantonen vertreten. Das bedeutet, Koledoye wird nach Liestal umziehen, und Zuchwil verlassen.

Der 51-Jährige wird also zum letzten Mal in Zuchwil Weihnachtsgottesdienste abhalten und Adventskonzerten beiwohnen, zum letzten Mal als Seelsorger Zuchwilerinnen und Zuchwiler in der Kirche begrüssen, die vor allem zur Weihnachtszeit dort eintreten. Zum letzten Mal wird er vom Zimmer des Pfarreizentrums aus Kinder auf dem Weg in die nahe gelegene Schule sehen und denken: «Das ist unsere Zukunft.»

Als Bischofsvikar, der nicht mehr einer bestimmten Kirchgemeinde zugeordnet ist, sind ihm andere, neue Aufgaben übertragen worden. Künftig wird Koledoye Gespräche mit den Mitarbeitenden der Bistumsregion führen, an Sitzungen des Bischofrates teilnehmen und an Wochenenden Firmungen als Stellvertreter des Bischofs durchführen.

«Zuchwil und die Menschen hier werde ich vermissen», sagt Koledoye. Aber jetzt gehe es weiter, lachend zeigt er auf den Drahtesel, der im Raum steht. «Ich nehme mein Velo und los geht’s!» Beweglich müsse man sein als Pfarrer. «Du bist beauftragt, heute hier zu dienen – morgen wirst Du an einen anderen Standort berufen. Du darfst nicht nur mit einer Gemeinde verbunden sein.» Gottes Wort, Gottes Liebe, wolle er schliesslich auf der ganzen Welt verbreiten, immer dort, wo es ihn braucht. Auch als Bischofsvertreter sei er «kein Boss – ich bin ein Diener».