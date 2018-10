Man riecht es schon von weitem. In solch grossen Mengen hat der Geruch schon fast eine penetrante Note. Auf dem Anhänger häuft sich die Fracht. Sie wird in den Hacker geworfen, was den Geruch noch intensiver macht. Der Hanf ist geerntet. Doch nun muss es schnell gehen, denn die Ausdünstungen und Dämpfe produzieren Wärme, welche den Hanf verderben würde. Am Morgen geerntet, wird der gehackte CBD-Hanf am Nachmittag zu Öl verarbeitet – für die Körperpflege.

Schon zum zweiten Mal pflanzt BDP-Kantonsrat und Bauer Markus Dietschi auf seinem Feld in Selzach CBD-Hanf an. Anbau und Verkauf sind seit August 2016 legal. Dieser Hanf enthält weniger als ein Prozent des berauschenden Wirkstoffes THC, jedoch viel Cannabidiol (CBD), welches entspannend und entzündungshemmend wirkt. Für die Ernte gestern Morgen erhielt er Unterstützung von der Firma BioCan AG. Diese ist mit 25 Prozent Marktanteil der grösste Produzent von CBD-Produkten. «Wegen uns gibt es den Wirtschaftszweig», sagt Michel Morgenegg, Outdoor Manager der BioCan AG. Sie stellen die Setzlinge zur Verfügung, ernten, verarbeiten und vertreiben den CBD-Hanf.