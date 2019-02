Auch der beste Freund des Menschen bringt dem Staat Geld in die Kasse: Wer einen Hund besitzt, der muss im Kanton Solothurn eine Hundesteuer berappen. Zwischen 50 und 200 Franken liegt sie pro Tier. So schreibt es das kantonale Gesetz vor. Die Steuer geht zwar grösstenteils an die Gemeinden. Denn diese haben schliesslich auch den Aufwand, beispielsweise um Robidog-Kübel zu betreiben.

Doch auch der Kanton erhält Geld aus der Abgabe: Die Gemeinden liefern von der Hundesteuer 40 Franken pro Tier an den Kanton ab. Dies ist für die sogenannte «Kennzeichnungskontrolle». Das umständliche Wort verweist darauf, dass der Kanton früher die Hundemarke abgab. Für die 40 Franken erhielten die Hundebesitzer also noch einen Gegenwert. Doch seit 2017 gibt es die Hundemarke nicht mehr. Seither werden die Hunde vom Tierarzt – auf Kosten des Halters – mit einem Mikrochip gekennzeichnet und in der nationalen Hundedatenbank Amicus registriert.