Nun ist es da, das neue Bundesasylzentrum im Deitinger Schachen, auf dem Gemeindegebiet von Flumenthal. Mit einem Tag der offenen Tür weihten die Verantwortlichen vom Staatssekretariat für Migration (SEM) die Anlage diesen Samstag offiziell ein. SEM-Direktor Mario Gattiker dankte in seiner Ansprache dem Kanton Solothurn und den Gemeinden Flumenthal und Deitingen für die konstruktive Zusammenarbeit: «Mit der Eröffnung des Bundesasylzentrums fügen wir ein weiteres Puzzleteil zur Umsetzung des revidierten Asylgesetzes hinzu.» Und Regierungsrätin Susanne Schaffner wies darauf hin, dass das Asylwesen eine Verbundaufgabe sei, die nur gelingt, wenn Bund, Kanton und Gemeinden gut zusammenarbeiten. Gleichzeitig betonte Schaffner, dass der Kanton Solothurn und insbesondere die beiden betroffenen Gemeinden für das Asylzenter entlastet werden. So müssen Deitingen und Flumenthal gar keine Asylsuchenden in ihren Gemeindestrukturen unterbringen, der Kanton Solothurn muss insgesamt weniger Asylsuchende aufnehmen. «Dieses Kompensationssystem muss eingehalten werden. Wir sind froh, dass sich das SEM so deutlich dazu bekennt», so Schaffner.

Gleichzeitig nutzten zahlreiche Menschen die Gelegenheit, das neue Zentrum zu besichtigen. Bei der Planung des Unterfangens gingen die Wellen hoch, gerade in der Gemeinde Deitingen formierte sich heftiger Widerstand gegen das Unterfangen. Bis vor Bundesgericht versuchten die Gemeinde und einige Anwohner, den Bau der Anlage zu verhindern – erfolglos.