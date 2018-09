Gehen in der Mensa Diebe um? Laut dem «Regionaljournal Aargau-Solothurn» fehlt eine ganze Reihe an Küchenmaterial – allen voran Gabeln. In einem Eintrag im Intranet der Schule werden die Schüler auf diesen Umstand hingewiesen. Man müsse mit mehr Kontrollen und Strafen rechnen, heisst es da.

500 Gabeln, 120 Gläser, 80 Teller sollen fehlen. Es mangelte offenbar teilweise an so viel Material, dass die Schüler für ihr Essen sogar länger anstehen mussten. Man musste warten, bis die wenigen Teller und das Besteck wieder abgewaschen wurden. Mittlerweile soll dies nicht mehr der Fall sein. Die Küche hat wieder aufgestockt.

Die Sensibilisierung sei die wichtigste Massnahme, meint Rektor Stefan Zumbrunn gegenüber dem Radiosender. Er habe den Eindruck, dass «es bei uns in der Schule durchaus attraktivere Gegenstände gibt, die man mitnehmen könnte.» Zumbrunn kann sich gut vorstellen, dass es Schüler gebe, die Besteck aus Versehen einpacken, wenn sie damit ihr von Zuhause mitgebrachtes Zmittag verspeisen würden. Eine weitere Möglichkeit: Beim Inventar ist etwas schief gelaufen. (ldu)