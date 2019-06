Die in Luterbach domizilierte Biogen ist zwar eine international tätige Firma – aber manchmal ist das Nationale fast ebenso wichtig. Zum Beispiel, wenn gleich zwei Bundesräte auf dem Fabrikgelände erscheinen. So geschehen am späten Nachmittag, als Bundespräsident Ueli Maurer und Wirtschaftsminister Guy Parmelin dem Unternehmen die Aufwartung machten. Eingefädelt von Ständerat Pirmin Bischof, der die Wirtschaftskommission als deren Präsident in den Kanton Solothurn lotste. Und dieser gehört auch der zweite Solothurner Ständerat, Roberto Zanetti, an.