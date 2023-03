Fünf Neubauten Blick hinter die Kulissen: So will der Fleischverarbeiter Bell die Schlachtanlage in Oensingen für über 600 Millionen modernisieren

In Oensingen baut die Fleischverarbeiterin Bell derzeit drei neue Gebäude. Zwei sind bereits fertiggestellt. Was wird überhaupt gebaut? Wieso baut Bell dermassen aus? Und was bringt das dem Gäu?