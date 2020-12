«Hoffnung geben»: Kantonsrat will Unternehmen, Armutsbetroffene und Schulen stützen

Die Wirtschaft leidet unter der Krise. Der Solothurner Kantonsrat will Unternehmen, die aufgrund der Pandemie besonders hohe Einbussen zu verzeichnen haben, stärken. Oder «Hoffnung geben», nachdem viele Firmen in diesem Jahr in Schieflage geraten seien, wie es der Kantonsrat Christof Schauwecker (Grüne, Solothurn) ausdrückte.

Die Härtefallverordnung sieht zur Unterstützung von betroffenen Unternehmen 28.3 Millionen Franken vor. 19.2 Millionen übernimmt der Bund, 9.1 Millionen Franken beträgt der Kantonsbeitrag.

Der Beschluss fiel einstimmig aus. Frau Landamman Brigit Wyss dankte dem Parlament - und versprach gleichzeitig, auch künftig weitere Massnahmen zu prüfen, um die Solothurner Wirtschaft zu stützen. Zu reden geben dürften etwa noch «Härtefälle innerhalb der Härtefälle», wie sie Christian Scheuermeyer (FDP, Deitingen) erwähnte: Damit sind Unternehmen gemeint, die aufgrund von neuen Geschäftsmodellen und Ideen wie Take Away-Angeboten während des Lockdowns, zu wenig Einbussen gemacht haben, um gemäss Verordnung als Härtefall berücksichtigt zu werden.

An der selben Sitzung überwiess das Parlament auch einen Auftrag, der Arbeitnehmende unterstützen soll, die wegen der Krise in Armut geraten sind. Vorbehalte gab es nur aus der SVP Fraktion: Man sehe keinen zusätzlichen Handlungsbedarf, erklärte Sprecher Kevin Kunz (Deitingen). Man stehe geschlossen hinter bereits heute geltenden Systemen Massnahmen, die Betroffene unterstützen sollen.



Diskussionslos wurde der nächste Auftrag überwiesen: Der Kantonsrat sprach sich einstimmig für die Unterstützung der Schulen im Kanton aus. Auch diese sind aktuell gefordert: Lehrpersonen fallen aus, weil sie der Risikogruppe angehören, in Isolation oder Quarantäne müssen. Schulen müssen deshalb schnell Stellvertretungen organisieren. Diese Kosten übernehmen eigentlich die Gemeinden - mit der Erheblicherklärung des vorliegenden Auftrags soll sich nun auch der Kanton daran beteiligen. (szr)