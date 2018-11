Der Bundesrat will den Beitritt zum UNO-Migrationspakt im Parlament diskutieren lassen. Sind Sie dafür, dass das Parlament entscheiden soll – unterstützen Sie den Pakt?»

Es brauchte viel, dass der Bundesrat nun doch auf die Unterzeichnung verzichtet. Der Pakt ist sogenanntes «Soft Law» («weiches Recht»). Das sind internationale Vereinbarungen, die zwar rechtlich nicht (oder noch nicht!) bindend sind, politisch aber schon. Es gibt sie in fast allen Bereichen. Und: Sie nehmen stark zu. Der Bundesrat hat diese Verträge bisher an Parlament und Volk «vorbeigeschmuggelt». Ich kämpfe seit Jahren gegen diese Unart. Der Migrationspakt ist ein guter Anlass, sie endlich zu beenden.

Der Migrationspakt hat keine rechtlichen Verpflichtungen zur Folge. Er ist eigentlich ein Papiertiger, an dessen Ausarbeitung die Schweizer Diplomatie massgeblich beteiligt war. Die zuständigen parlamentarischen Kommissionen sind darüber jeweils orientiert worden. So gesehen ist die ganze Aufregung um den Pakt nicht ganz verständlich. Indem der Bundesrat den Ball ans Parlament weitergibt, handelt er taktisch vielleicht klug – aber politisch ganz sicher nicht tapfer! Ich kann dem Pakt ohne Bedenken zustimmen.

Die Formulierung des Bundesrates, der UNO-Migrationspakt sei «rechtlich nicht verbindlich, politisch hingegen bindend» lässt viele Fragen offen. Ich will verhindern, dass aufgrund dieser politischen Verbindlichkeit unser Land verpflichtet werden kann, in ihrer Migrationspolitik noch mehr Elemente einer «Willkommenskultur» einzufügen. Unser heutiges Migrationssystem – Asylrecht, Personenfreizügigkeit mit EU und EFTA, Kontingente gegenüber Drittstaatenangehörigen – ist gut und soll beibehalten werden.

Die mit der Globalisierung gewachsene Arbeitsmigration kann nur international geregelt werden. Daher war bis vor kurzem die rechtlich nicht bindende Absichtserklärung in der Schweiz unbestritten. Die parlamentarischen Kommissionen wurden stets informiert. Dann begannen rechtsnationalistische Regierungen und Parteien in Europa Fake News zu verbreiten. Die SVP und leider auch Teile der FDP (samt Aussenminister Cassis) sprangen auf. Doch die Unterzeichnung ist im Interesse der Schweiz, ich stimme dem Abkommen zu.

Christian Imark, Nationalrat SVP

Der UNO-Migrationspakt ist ein grosser Schritt in Richtung «Menschenrecht auf Migration». Dies lehne ich in aller Deutlichkeit ab. Obwohl es überall heisst, der Pakt sei rechtlich nicht bindend, verpflichtet sich die Schweiz zur Einhaltung von zahlreichen Forderungen, die in diese Richtung gehen. Es ist skandalös, dass der Bundesrat dieses Papier ursprünglich in Eigenregie durchdrücken wollte. Ich werde mich dafür einsetzen, dass es eine Volksabstimmung über den Migrationspakt gibt.