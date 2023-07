Beizen und Panorama Auf der Solothurner «Königsetappe» lernten die Leser-Wanderinnen und -Wanderer im Gäu nicht nur die Naturschönheiten kennen Unsere Zeitung wandert wieder mit ihren Leserinnen und Lesern: Mit dabei auch den 13 Etappen durch die Nordwestschweiz sind auch zahlreiche Promis und Politiker. Am Mittwoch, 19. Juli stand die Solothurner «Königsetappe» auf dem Programm. Die Route von Oensingen nach Egerkingen lockte mit kulturellen Highlights und gastronomischen Genüssen.

Kaum jemand im Land dürfte noch nie im Gäu gewesen sein. Wer die Schweiz mit dem Auto von Norden nach Süden oder von Osten nach Westen durchfährt, muss hier durch. Einst die Kornkammer des Mittellandes, finden sich heute entlang der Autobahn unzählige Logistikfirmen und Lagerhallen. Der zentral gelegene Bezirk ist der Wirtschaftsmotor des Kantons Solothurn. Doch auch für Erholungssuchende hat das Gäu viel zu bieten – besonders auf den Jurahöhen.

Unterwegs ob Oensingen. Bild: Roman Würsch

Die 5. Etappe führte von Oensingen nach Egerkingen. Ganz dem Label «Königsetappe» entsprechend, versprach sie kulturelle Highlights, eindrucksvolle Panoramen und gastronomische Genüsse. Kein Wunder, erklärte Wanderleiter Reto Spiegel von Egerkingen Tourismus: «Unsere Region ist mehr als die Autobahn.» Unterstützt wurde er vom «Ur-Oensinger» Bruno Heiniger.

Nach dem Aufstieg in Oensingen wartete gleich ein erstes Highlight: das Schloss Neu-Bechburg. Wegen seiner zentralen Lage war es einst der bevorzugte Landvogtsitz Solothurns, heute ist es nicht zuletzt eine Wegmarke an der Autobahn 1. Später passierte die 93-köpfige Wanderschar aber unter anderem auch die Tiefmatt – nur die Fernsicht auf die Alpen war etwas getrübt –, die malerische Blüemlismatt und schliesslich die Jakobsleiter mit der überdachten Aussichtsplattform.

Wanderleiter Reto Spiegel bei der Begrüssung. Bild: Roman Würsch

In Erinnerung bleiben dürfte diese Etappe aber vor allen Dingen wegen den Bergbeizen entlang der Route. In schönen Abständen boten das Bergrestaurant Roggen, die Bergwirtschaft Tiefmatt und das Restaurant Blüemlismatt eine willkommene Rast – eine angenehme Entschleunigung auch für «Tempowanderer».

Promiwanderer: (oben v. l.) Heinz Flück (Grüne/SO), Thomas Lüthi (GLP/SO), André Wyss (EVP/SO), Markus Dietschi (Grüne/AG), Nadine Vögeli (SP/SO), Stefanie Ingold (Stadtpräsidentin Solothurn), Edgar Kupper (Mitte/SO) und Barbara Wyss Flück (Grüne/SO); (vorne v. l.) Stefan Hug (SP/SO), Karin Kissling (Mitte/SO) und Wanderleiter Reto Spiegel. Bild: Roman Würsch

Es war eine «Sinnesreise der Gaumenfreuden», wie ein Leserwanderer aus dem Baselbiet treffend feststellte. Zumal die Wanderinnen und Wanderer nach dem Abstieg nach Egerkingen nicht nur ihren Füssen eine wohlverdiente Erholung in der Kneipp-Anlage auf dem Rauberplatz gönnen konnten.

Erholung nach der Wanderung: Kneipp-Anlage in Egerkingen. Bild: Roman Würsch

Um diesen Tag gebührend abzuschliessen, offerierten Egerkingen Tourismus und die vier lokalen Hotels einen feinen Apéro, der vom Gasthof Kreuz zubereitet wurde.

95 Leserwanderer nahmen am Sonntag auf der Baselbieter Königsetappe (im Hintergrund das Dorf Arboldswil) teil - ein guter Wert. Bild: Roman Würsch

Eine wahrhaft königliche Wanderung im Baselbiet dürfen 95 Leserwanderinnen und Leserwanderer am Sonntag bei angenehm sommerlichen, aber nicht zu heissen Temperaturen geniessen. Mit knapp 12 Kilometern Länge, einer Wanderzeit von dreieinhalb Stunden und insgesamt 900 Höhenmeter stellt die Strecke von Bubendorf nach Reigoldswil via Schloss Wildenstein zwar nicht allerhöchste Anforderungen an die Kondition. An Vielfalt und landschaftlichen Eindrücken ist diese Wanderung allerdings kaum zu überbieten.

Ein erster Höhepunkt folgt nach einer Dreiviertelstunde Marschzeit oberhalb von Bubendorf: Wir wandern, nein wir wandeln entlang der knorrigen, bis zu 500 Jahre alten Eichen beim Schloss Wildenstein. Wäre es nun noch neblig, man wähnte sich glatt in einem «Herr der Ringe»-Film bei Frodo Beutlin und seinen Gefährten. Für einige Wandernde, die von ausserhalb der Region angereist sind, ist der Eichenhain eine Offenbarung. Doch auch den Einheimischen, die sämtliche Naturschätze des Baselbiets kennen, entlocken die mystischen Bäume das eine oder andere «Wow».

Unter ihnen ist auch die Baselbieter Ständerätin Maya Graf, die als Dauer-Promigast ein Wiedersehen mit treuen Leserwanderern aus der Region Baden feiert. Nur die Flasche Weisswein für den gemeinsamen Umtrunk ging vergessen. Überraschend mit dabei ist zudem der frischgebackene Regierungsrat Thomi Jourdan, der mit seinem blankweissen Hemd inmitten der karierten Wanderuniformen optisch auffällt. Auf der Strecke diskutiert er mit der Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss angeregt darüber, wie die steigenden Kosten im Gesundheitswesen in den Griff zu kriegen sind.

Selfie im Eichenhain: Die Baselbieter Ständerätin Maya Graf mit bz-Redaktor Hans-Martin Jermann, SP-Landrat Andreas Bammatter, Regierungsrat Thomi Jourdan (BL), und Nationalrätin Sarah Wyss (BS). Bild: zvg

Auf der Route tauchen wir immer wieder in andere Welten ein: Nach einer Rast beim Schloss Wildenstein geht es einige Höhenmeter runter zu einem sagenhaften Wasserfall, dann steil hinauf zum Arxhof. SP-Landrat Andreas Bammatter und die Niederdörfer Gemeinderätin Helene Koch-Schmutz machen die Mitgewanderten mit dem Massnahmenzentrum für straffällig gewordene junge Männer vertraut, das sich hier inmitten der idyllischen Jura-Landschaft ausgebreitet hat. Eine Baselbieter Pioniertat, die 2021 das 50-Jahr-Jubiläum feierte und an der heute im Rahmen eines Konkordats elf Kantone beteiligt sind.

30 Wanderminuten später ist nach einem kurzen, aber giftigen Anstieg der höchste Punkt erreicht: der 692 Meter hohe Gugger. Von dort hat man eine fantastische Aussicht Richtung Osten auf das Oberbaselbiet mit Wisenberg und Schafmatt. Nur wenige Gehminuten später eröffnet sich dann ein Fernblick Richtung Norden mit Chrischona-Turm und Schwarzwald. Via Titterten geht es durch das verwunschene Täli unterhalb der Ruine Rifenstein runter nach Reigoldswil. Die Mitgewanderten ziehen begeistert Fazit, wobei die hausgemachte Glace aus der Dorfbäckerei dem Tag das Krönchen aufsetzt.

Alt und Jung nahmen am Workshop in Augusta Raurica teil. Bild: Juri Junkov

Statt einer Wanderung steht am Freitagvormittag in Augusta Raurica ein Workshop für Familien auf dem Programm. Vor allem Grosseltern-Enkel-Paare sind in der Römerstadt anzutreffen.

Sie haben den Durchblick, die kleinen Römer-Fans. Meist in Begleitung ihrer Grosseltern besuchen sie am Freitag den Leser-Workshop in Augusta Raurica. Gekommen sind die fünf Familien aus Aarau, Basel und Solothurn. Affin für die Römerzeit sind sie alle.

Entsprechend gespannt folgt die Gruppe dem Workshopleiter durch die Räume des römischen Muster-Hauses. Ob der Hausbesitzer wohl reich oder arm gewesen ist? «Reich», meinen die Kinder ohne zu Zögern und ernten Lob vom Experten. Auch auf seine Frage, ob jemand wisse, worauf die kindliche Skulptur in der römischen Küche sitze meinen sie: «Auf der Toilette.»

Dass die Römer in grossen Gruppen ihre Notdurft verrichteten, erstaunte die Kinder trotz bereits grossem Römer-Wissen dann aber doch. Ebenso wie der Fakt, dass die Römer ihre Pizza ohne Tomatensauce backten.

Nach dreissig Minuten römischer Geschichtsstunde fragt die geduldige, junge Zuhörerschaft nach dem Beginn der Workshops. «Ihr könnt es kaum abwarten, oder?», sagt die Baslerin Brigitte Jenni zu ihren Enkeln – die neunjährige Jasmin und der sechsjährige Alessandro. Ihre Eltern seien Kunsthistoriker und die Kinder nicht zum ersten Mal in Augusta Raurica, meint Jenni.

Der Workshopleiter führte durch ein römisches Muster-Haus. Bild: Juri Junkov

Neuland betritt ein Aarauer Ehepaar, das eigens aus Baden angereist ist. Während der Grossvater mit seiner Enkelin am Mosaik bastelt, mörsert seine Frau mit dem Enkel die Zutaten für eine römische Zahnpasta. «Mal was anderes», schwärmt die Leserin. Auch die älteste Enkelin einer Solothurnerin freue sich schon lange auf den Workshop, die jüngsten beiden seien eher Asterix und Obelix-Fans.

Entsprechend verschieden fallen die Werke der Kursteilnehmenden auch aus. Mit Holzleim werden die kleinen Keramik-Plättchen aufgeklebt und je nach Wunsch zu Schmetterlingen, «Mönsterlis» oder Landschaften.

Impressionen der LZ-Leserwanderung im Seetal rund ums Schloss Heidegg. Bild: Boris Bürgisser

Von Gelfingen hoch auf das traumhaft schöne Schloss Heidegg: Wir waren mit der Leserschaft auf Wanderschaft – es wurde ein herrlicher Sommerabend daraus.

Nun, «Wanderung» mag aus Sicht der Geübten etwas übertrieben sein für die doch eher wenig anstrengende Strecke. Gemeinsamer «Spaziergang» trifft es wohl eher. Aber egal, darum geht es gar nicht. Im Mittelpunkt standen der persönliche Austausch mit der Leserschaft, anregende Gespräche und ein gemeinsames Erlebnis. Ein munteres Geplauder begleitete den bis zu 300 Meter langen Tatzelwurm.

Wanderleiter Thomas Winter fand den richtigen Rhythmus für die Abendwanderung. Bild: Boris Bürgisser

Zum zweiten Mal wurde ein Wanderziel im Gebiet der «Luzerner Zeitung» anvisiert. Letztes Jahr erlebten rund 130 Leserinnen und Lesern eine erfolgreiche Premiere in Beromünster. Die Fortsetzung darf als vollends geglückt bezeichnet werden: Rund 190 Leserinnen und Leser sind dem Aufruf gefolgt und wandern oder spazieren am Donnerstagabend zusammen mit 13 Redaktorinnen und Redaktoren sowie rund 15 Polit-Persönlichkeiten von Gelfingen über den Siebenbrüggliweg hoch zum Schloss Heidegg. Dort kredenzt man zusammen ein Glas Wein, der Blick schweift über die idyllische Sommerlandschaft des Luzerner Seetals – herrlich.

Auf Schloss Heidegg konnte ein Gläschen Wein genossen werden - zusammen mit einer traumhaften Aussicht und einem wunderbaren Garten. Bild: Boris Bürgisser

Im Garten des Schloss Heidegg offerierte Imbach Reisen ein Glas Wein. Der Reiseveranstalter zeichnete mit Thomas Winter auch für die Wanderleitung und die Wissensvermittlung über regionale Historie und geographische Besonderheiten.

23 Bilder 23 Bilder Rast bei der gemütlichen Waldschenke Altberg auf dem Höhepunkt der ersten Etappe des Leserwanderns. Bild: Alex Spichale

Die Tour führte vom zürcherischen ins aargauische Limmattal. Die 67 Teilnehmenden liessen sich die gute Laune trotz des schlechten Wetters nicht verderben.

Angeführt wurde der Tross von den Wanderleitern Wally Maxton und Bernhard Bütler. Die Wanderung startete im Rebbaudorf Weiningen. Von dort ging es über einen der kleinsten Staudämme der Schweiz mit einer Höhe von 4,2 Metern auf den Altberg. Hier oben bestiegen nur wenige den 34 Meter hohen Aussichtsturm. Aufgrund des schlechten Wetters war die Sicht getrübt.

Die Laune liessen sich die Teilnehmenden dennoch nicht verderben und genossen den vom Sponsor und Reiseveranstalter Imbach offerierten Apéro in der gemütlichen Waldschenke. In der Gaststätte bot sich die Gelegenheit für angeregte Gespräche. Die Themenpalette reichte von persönlichen Wander- und Gesundheitstipps bis hin zu politischen Brennpunkten wie dem Ukraine-Krieg.

Nach einem kurzen Abstieg erreichte die Gruppe mit den Promiwanderern Regierungsrat Dieter Egli (SP, Aargau), Nationalrätin Marianne Binder (Die Mitte, Aargau), Nationalrätin Stefanie Heimgartner (SVP, Aargau), Nationalrat Andreas Michael Meier (Die Mitte, Aargau), Nationalrat Beat Flach (GLP, Aargau), Nationalrätin Lilian Studer (EVP, Aargau), Nationalrätin Gabriela Suter (SP, Aargau), Kantonsrätin Sonja Gehrig (GLP, Zürich), Grossratsvizepräsidentin Mirjam Kosch (Grüne, Aargau), Grossrat Yannick Berner (FDP, Aargau), Grossrat Sander Mallien (GLP, Aargau), Grossrätin Therese Dietiker (EVP, Aargau), Grossrat Miro Barp (SVP, Aargau), Kantonsrat Markus Dietschi (FDP, Solothurn), Grossrat Alain Burger (SP, Aargau), Grossrat und Fraktionspräsident Silvan Hilfiker (FDP, Aargau) und der Weininger Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos) die Kantonsgrenze bei der Gemeinde Hüttikon.

Ein kurzes Waldstück später war bereits Würenlos in Sicht. Nach gut zwei Stunden reiner Wanderzeit kamen die Wandererinnen und Wanderer zufrieden und ein wenig nass am Ziel beim Bahnhof in Würenlos an.