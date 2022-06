Gleichberechtigung Bis zu 22 Männer und keine einzige Frau: In Verwaltungsräten in der Region Solothurn sind Frauen meist in der Minderheit

In verschiedenen Verbänden, Organisationen und Aktiengesellschaften sind auffällig viel mehr Männer in Leitungsgremien vertreten. Das zeigt sich auch in jenen Gremien, zu denen die Stadt Solothurn gehört.