Erst am 14. August 2017 hatte im Oeschberg, Gemeinde Koppigen, der Spatenstich für ein neues Kurszentrum des Verbands Gärtner Bern Solothurn stattgefunden – und bereits ist dieses in Vollbetrieb. Zentrumsleiter Werner Uhlmann erklärt: «Hier im Kurszentrum werden vor allem überbetriebliche Kurse, kurz ÜK, durchgeführt.» Aber auch die praktischen Lehrabschlussprüfungen, das sogenannte Qualifikationsverfahren (QV), sowie Weiterbildungen finden regelmässig in Koppigen, im Umfeld der dortigen traditionsreichen Gartenbauschule statt.