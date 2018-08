Die Schweizer Haushalte sollen ihre Plastikabfälle vermehrt dem Recycling zuführen. In 30 Luzerner, Aargauer und Solothurner Gemeinden wird ein neuer Sammelsack eingeführt, in dem der Kunststoff gesammelt und dann an einer Sammelstelle wieder abgegeben werden kann.

Die Einwohner der Regionen können die Säcke bei den beteiligten Entsorgungsunternehmen oder im Internet bestellen. Wenn der Plastiksammelsack voll ist, können sie diesen an einer offiziellen Sammelstelle abgegeben. Die 120'000 Einwohner zwischen Olten SO und Willisau LU könnten in den Säcken auf diesem Weg zum Beispiel Verpackungsfolien, Zahnpastatuben oder Blumentöpfe dem Recycling zuführen, teilte die Initianten des Plastikrecyclings mit.