Trauer und viele offene Fragen nach tödlichem Unfall in Bellach: Was ist genau geschehen?

Am Montag will die Solothurner Staatsanwaltschaft über den Unfall vom Samstag in Bellach informieren, bei dem eine junge Frau ums Leben kam. Viele Fragen sind unklar und sorgen im Dorf für Diskussionen: Handelte der Autofahrer mit Absicht?