Her mit Erde und Blumen! Schon vor der Eröffnung standen die Kunden Schlange

Setzlinge, Geranien, Blumenerde: Die Kunden standen am Montag früh auf, um sich in den Gartencentern und Fachmärkten im Kanton mit jeglichsten Produkten für den Garten einzudecken. Bei der Landi in Wangen waren die Kunden schon Minuten vor der Eröffnung um 8 Uhr parat zum Einkaufen. Mehrere Dutzend warteten, teilweise mit Mundschutz. Der Parkplatz war voll. Ein Mitarbeiter brachte am Boden noch Kleber an, die auf den einzuhaltenden Abstand hinwiesen. Aufgrund der Ladengrösse durften aber alle auf einmal hinein mit ihren Wägelchen und die vollen Gestelle beschauen. Noch immer gibt es aber Produkte, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht gekauft werden dürfen. Doch die Leute interessieren sich offensichtlich sowieso derzeit mehr für Gartenprodukte. Blühen soll es. Gartenerde könnte derzeit als neues WC-Papier gelten.

Das Gartenhaus Wyss in Zuchwil plante aufgrund der Lockdown-Lockerung eine Türöffnung um 8 statt um 9 Uhr morgens. Weil aber bereits um 7.30 Uhr viele Menschen auf dem Parkplatz standen wurde die Gärtnerei schon 20 Minuten früher geöffnet. Insgesamt «lief alles ziemlich ruhig und sehr gestaffelt ab», zieht Geschäftsführer Hans Walter Müller am Mittag ein Fazit. Eine zweite Kundenwelle sei um 9 Uhr eingetroffen, da viele mit den normalen Öffnungszeiten gerechnet hätten. Insgesamt würden die Menschen ihren Einkauf ziemlich schnell erledigen, da das Bistro nicht geöffnet sei und man wisse, was man brauche, erklärt Müller: «Der Durchlauf ist viel schneller als sonst.»

Einkaufswägeli als Zählsystem

Am Eingang und überall im Laden ist Desinfektionsmittel verteilt. Am Eingang weisen zwei Angestellte die Kundinnen und Kunden auf die Notwendigkeit hin, einen Einkaufswagen zu verwenden. So funktioniert im Zuchwiler Gartenhaus nämlich das Zählsystem. «Wenn wir keine Wagen mehr haben, lassen wir keine Leute mehr rein», erläutert Geschäftsführer Hans Walter Müller. Dies sei bei manchen Besuchern auf ein wenig Unverständnis gestossen. Die meisten Kundinnnen und Kunden hätten sich aber sehr verständnisvoll gezeigt.

Neben bereitstehendem Desinfektionsmittel sind die vom Bundesamt für Gesundheit erlassenen Massnahmen vor den Geschäften auf diversen Plakaten und Merkblättern festgehalten. Beim Bau+Hobby in Trimbach war unter «Willkommen zurück!» die Aufforderung zu lesen: «Wir freuen uns, dich wieder beraten und bedienen zu dürfen. Bitte halte dich an die Hygienemassnahmen und den Abstand von zwei Metern.» Diese Massnahmen gelten auch für Waschanlagen, die am Montag gestürmt wurden, nachdem die Autos in den letzten Tagen und Wochen vom Blütenstaub regelrecht zugestäubt wurden.

Um sicherzustellen, dass sich die Kunden nicht queren, hat die VEBO-Gärtnerei Matzendorf einen Rundgang abgesteckt.

Schutzkonzepte müssen vorliegen

Geschäfte wie Baumärkte, Gartencenter oder Coiffeursalons dürfen nur unter Einhaltung von Schutzkonzepten wieder öffnen. In Läden müssen die Kunden genau gezählt werden. Auch in einem Coiffeur-Salon dürfen weniger Kunden gleichzeitig bedient werden als normal. Coiffeure und Kunden müssen Masken tragen, für Kunden müssen zudem Einwegmäntel bereitstehen. Es gilt eine Desinfektionspflicht.

Für die Einhaltung der Schutzkonzepte ist das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) beziehungsweise das kantonale Arbeitsinspektorat zuständig. Die einzelnen Schutzkonzepte der jeweiligen Geschäfte mussten vorgängig nicht genehmigt werden. «Wir kontrollieren aber, ob diese Schutzkonzepte jeweils eingehalten werden oder überhaupt vorhanden sind», sagt Jonas Motschi, Chef des AWA, auf Nachfrage.

Zu diesem Zweck seien ab heute extra Patrouillen unterwegs, die sich aus einer Person vom AWA und einer Person der Polizei zusammensetze. «Es werden vor allem Eingangskontrollen gemacht und geschaut ob die Anzahl Personen pro Quadratmeter und die nötige Distanz eingehalten wird. Bei Geschäften mit Körperkontakt, wie Coiffeursalons wird zudem darauf geachtet, ob die vorgeschriebenen Masken getragen werden», erklärt Motschi.

Falls die Schutzbestimmungen nicht eingehalten werden, werde das betroffene Geschäft ermahnt und aufgefordert sein Konzept anzupassen. Sollte sich die Situation bei einer baldigen Nachkontrolle nicht geändert haben, müsse das Geschäft geschlossen werden. Motschi zeigt sich aber zuversichtlich. «Ich nehme an, dass der Grossteil die Schutzkonzepte einhalten wird. Es wurde im Vorfeld ja genug darüber diskutiert und informiert. Allenfalls wird die Patrouille noch einige Ratschläge oder Tipps geben.»

Die Kantonspolizei Solothurn ist derweil zusammen mit dem AWA für die Kontrolle zur Einhaltung der Schutzkonzepte verantwortlich. Es sei allerdings noch zu früh, eine erste Bilanz zu ziehen, wie die Medienstelle der Polizei Kanton Solothurn auf Anfrage erklärt. Es werde sich erst in den kommenden Tagen zeigen, wie gut die Umsetzung der Schutzkonzepte funktioniere.