Heim und Fürst gehen gemeinsam: CVP-Doppelvakanz lädt SVP und FDP zum Angriff ein

Dass Finanzdirektor Roland Heim im nächsten März nicht mehr antreten wird, das sahen Politbeobachter seit längerem voraus. Dass aber auch sein Parteikollege, Bau- und Justizdirektor Roland Fürst auf eine Wiederwahl verzichten will, das ist eine echte Überraschung. Gestern gab die kantonale CVP bekannt, dass die zwei 2013 gemeinsam in den Regierungsrat gewählten Politiker ihre politische Karriere 2021 auch wieder gemeinsam beenden werden. Während Roland Heim Ende Juni seinen 65. Geburtstag feiern kann und damit das Pensionsalter erreicht, hat man beim 59-jährigen Roland Fürst allgemein erwartet, dass er gerne noch eine weitere Legislaturperiode anhängen würde.

Partei wurde erst im letzten Monat informiert

Doch nun macht der Bau- und Justizdirektor gesundheitliche Gründe für einen Verzicht geltend: Die Rede ist in der Parteimitteilung von schmerzhaften «Spätfolgen seiner intensiven sportlichen Vergangenheit». Sie habe von «Bresten» gewusst, aber nicht von deren Ausmass, sagt Parteipräsidentin Sandra Kolly auf Anfrage dieser Zeitung. Auch sie und das Präsidium seien von Fürst erst im Mai über den Entscheid informiert worden, den sie sehr bedaure.

Damit gestalte sich die «Ausgangslage, beide Sitze zu verteidigen, sicher schwieriger», ist sich Kolly bewusst. Umso mehr, als «die anderen Parteien» angesichts der Doppelvakanz erst recht Morgenluft wittern werden: Die FDP, die wieder zu einem zweiten Regierungssitz kommen möchte und erst recht die SVP, die trotz mehrfacher Anläufe den Sprung in die Exekutive bisher nie geschafft hat.

Die CVP will beide Sitze verteidigen

So oder werde die CVP mit zwei Kandidaturen zu den Wahlen vom nächsten Frühjahr antreten, macht Kolly deutlich: «Wir werden sicher nicht kampflos einen Sitz aufgeben. Wir kämpfen bis zum Schluss, das sind wir auch unserer Basis schuldig.» Ihr Ziel sei es, dem Nominationsparteitag vom 5. November in Oensingen gar eine Kandidatenauswahl zu unterbreiten. Und woher will die Parteipräsidentin diese Auswahl herzaubern? Die Bezirksparteien seien aufgefordert, entsprechende Meldungen zu machen, sagt Kolly. Und: «Wir haben eine Reihe sehr guter Leute» – Namen will sie allerdings partout noch keine nennen.