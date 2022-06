Hegebeitrag Kommt jetzt der Hegebeitrag für Solothurner Angler? Der frische Fisch von morgen soll auch etwas wert sein Die Fischereivereine engagieren sich stark, um das Überleben der zahlreichen Fischarten in den Solothurner Gewässern zu sichern. Dafür sollen sie mit einem sogenannten Hegebeitrag auch honoriert werden.

Alle Freizeitangler sollen ihren Beitrag zur Erhaltung der Fischbestände in Solothurner Gewässern leisten. Archiv

An dieser Stelle wurde in den letzten Tagen darüber berichtet: Die Emme führt stellenweise gar kein oder so wenig Wasser, dass Fische zu verenden drohen und die Fischer zum Badeverzicht zur Schonung der verbleibenden Rückzugsflächen für die Tiere aufrufen. Im Schwarzbubenland hat der Fischereiverein Thierstein eine Sondergenehmigung, um die Arbeiten des Programms «Fischer schaffen Lebensraum» an der Lüssel trotz Flusskrebs-Sperre fortzuführen.

Das zeigt, wie wichtig das Engagement der Fischereivereine ist, um das Überleben der über 100 Fischarten zu sichern, die sich in Schweizer Gewässern tummeln. Der Regierungsrat ist nun bereit, dafür einen sogenannten Hegebeitrag einzuführen, wie das ein Auftrag von Kantonsrat David Gerke (Grüne, Biberist) fordert.

Die Hegearbeiten sind unverzichtbar

Gerke ist selber Präsident des Fischereiverein Solothurn und Umgebung. Er weiss: «Die im kantonalen Fischereiverband organisierten Vereine übernehmen unverzichtbare Aufgaben im Bereich des Lebensraumschutzes und der Erhaltung und Förderung der Fischbestände.» Sie leisten sogenannte Hegearbeiten. In den Fischereivereinen sind aber nur rund 40 Prozent der Angelpatentbezüger organisiert. Die Mehrheit der Fischer holt sich die Forelle auf den Grill, ohne diese Hegearbeiten zu unterstützen.

Kantonsrat David Gerke (Grüne. Biberist) Tom Ulrich

Das sei nicht gerecht und solle sich nun ändern, findet Gerke – und die Regierung gibt ihm recht. Noch vor wenigen Jahren sah man das nicht so. Der Kantonsrat lehnte es 2016 (auf Anraten der Regierung) ab, auf den Jahrespatenten für Fischer und Fischerinnen ohne Vereinsmitgliedschaft einen Hegebeitrag zu erheben.

Das führe indirekt zu einem Vereinszwang, um die Abgabe zu umgehen, war ein Argument. Und zu einem unverhältnismässigen Mehraufwand in der Verwaltung, weil rund 2000 Patentbezüger einzeln auf ihre Beitragspflicht kontrolliert werden müssten.

Der Meinungsumschwung

Heute präsentiert sich die Situation anders. Die von den Fischereivereinen erbrachten beziehungsweise zu erbringenden Hegearbeiten sind in einem Leistungsauftrag definiert. Wie lange das Projekt «Fischer schaffen Lebensraum» noch im Umfang von 100'000 Franken aus dem Alpiq-Ökofonds finanziert werden kann, ist aber ungewiss.

Und unterdessen hat der Nachbarkanton Bern den Hegebeitrag eingeführt und offenbar gute Erfahrungen damit gemacht. Wohl hat er zu einer Stabilisierung der rückläufigen Mitgliederzahlen der Fischereivereine beigetragen, aber nicht zu einem Anstieg geführt. Es sei davon auszugehen, dass der Hegebeitrag von den Fischerinnen und Fischern nicht als Vereinszwang zur Umgehung einer Verteuerung ihres Hobbys verstanden wird, so der Regierungsrat in der Stellungnahme zum Auftrag von David Gerke.

Und zweitens: Auch der administrative Aufwand falle mit den heutigen technischen Möglichkeiten geringer aus als 2016 befürchtet. Die Solothurner Fischereiverwaltung arbeitet mit der gleichen Software wie der Kanton Bern. Dort lässt sich eine Schnittstelle zur Datenbank des Fischereiverbands einbauen, mit der einfach sichergestellt werden kann, dass der Hegebeitrag nur den Patentbezügern in Rechnung gestellt wird, die keinem Fischereiverein angehören. Kurzum: Man erachte die Einführung eines Hegebeitrags zum jetzigen Zeitpunkt als gerechtfertigt,so der Regierungsrat.

Bleibt die Frage nach der Höhe: Hier legt man sich noch nicht fest. Im Kanton Bern hat sich der Patentpreis für die nichtorganisierten Fischer um 50 Prozent erhöht, im Kanton Solothurn liegt er seit 2009 unverändert bei 140 Franken.