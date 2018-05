Wie hätte es anders sein können: Die Delegiertenversammlung des Hauseigentümerverbands des Kantons Solothurn (HEV) stand ganz im Fokus der bevorstehenden, heiss umstrittenen Abstimmung über das kantonale Energiegesetz. Der HEV gehört zu den aktivsten Gegnern der Vorlage.

Als Befürworterin begab Regierungsrätin Brigit Wyss mit ihrem Gastauftritt beim HEV somit «in die Höhle des Löwen». Der Regierungsrätin war klar, dass sie vor einer Versammlung stand, deren Teilnehmer sich längst eine Meinung zur bevorstehenden Abstimmung am 10. Juni gebildet hatten. Ihr betont sachliches Kurzreferat konzentrierte sich auf die Historie der sogenannten Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich.

«Die MuKEn sind bereits über 25 Jahre alt und wurden sporadisch und am Stand der Technik angepasst». Der Kanton sei nun in der Pflicht, die Leitlinien zu setzen. Die Teilrevision sei ein «kleiner, moderater Schritt». Zum Schluss meinte sie: «Ich sage es immer wieder: 1:1-Lösungen sind weiterhin möglich. Nur glaubt es mir niemand». An der Delegiertenversammlung dürfte sich daran wohl kaum etwas geändert haben.

Warnung vor «Enteignung»

In seinem Jahresbericht betonte HEV-Präsident und FDP-Kantonsrat Mark Winkler (Witterswil) die intensive politische Tätigkeit – auch, aber nicht nur beim Energiegesetz. «Sie hat uns sehr gefordert.» Dazu zählte er die geplante Änderung des Planungs- und Baugesetz, mit dem die Eigentumsgarantie ausgehebelt werden solle. So sollen Kanton und Gemeinden bei zu viel Bauland in Gemeinden die Auszonung massiv zu grosser Bauzonen vorschreiben können. Der HEV werde frühzeitig in die Diskussionen eingreifen.