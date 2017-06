Dass er wohl zu Unrecht Solothurner Sozialhilfegelder erhielt, war bekannt. Aber was damit geschah, noch nicht: Am Mittwochabend nun berichtet die Fernsehsendung «Rundschau», dass der kosovarische Politiker und Ex-Generalstabschef der Befreiungsarmee UCK, Azem Syla, in seiner Heimat eine Mafia-Gang mit Schweizer Sozialhilfegeldern aufgebaut habe.

Syla, der bis zu seiner Ausweisung 2012 in Biberist gelebt hatte, sitzt derzeit in Haft im Kosovo. Im Sommer soll ihm wegen Betrugs, Geldwäscherei und Bestechung der Prozess gemacht werden. Syla soll Chef einer 38-köpfigen Bande gewesen sein und Immobilien im Wert von rund 30 Mio. Franken erschwindelt haben. Die Bande soll seit 2006 aktiv gewesen sein. Damals bezog Syla noch Sozialhilfegelder.