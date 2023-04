Hasen, Eier, Fasten Vom Hasenacker ins Osterloch: Im Kanton Solothurn gibt es allerlei österliche Wurzeln Von Ostern, Hasen, Eiern und Fasten. Im Kanton Solothurn gibt es viele Flurnamen, die einen österlichen Ursprung haben. Die Autorin begibt sich auf die Suche nach solchen österlichen Wurzeln im Kanton.

Im Solothurner Namensgut sind Flurnamen mit österlichen Verbindungen selten: In einem Aktenprotokoll 1603 wird in Laupersdorf das Österbächli genannt, in Wolfwil gibt es einen Osterbrunnacker sowie die Osteren, die erstmals 1500 im Urbar der Herrschaften Falkenstein/Bechburg in verschiedenen Schreibweisen erwähnt wird (öster tan, ostertan, ostertten).

In Balsthal wird in der Antiquarischen Korrespondenz von 1864 ein Osterloch erwähnt. In einer 1972 von Elisabeth Pfluger berichteten Sage verschwanden die Härdlütli ins Osterloch, nachdem sie auf einem Hof unterhalb der Holzfluh geholfen hatten; seither wurden die geheimnisvollen Helfer nie mehr gesehen.

Blick aus dem Osterloch über den östlichen Teil von Balsthal, Richtung Klus und Schwängimatt. Bruno Kissling

In den «Bauschtler Gschichte» (Nr. 2, 2011) erklärten Dritt- und Viertklässler den Namen Osterloch zum Beispiel so: «Weil der Osterhase eine Schokohasen und Eier dort versteckt», oder «weil ein Völkerstamm namens Osterios mal da gewohnt hat»...

Die Sprachwissenschaft vermutet hinter all diesen Oster-Flurnamen eher das nicht mehr gebräuchliche Adjektiv oster «östlich, im Osten befindlich». Als Substantiv kann Oster gemäss Schweizerdeutschem Wörterbuch auch den (Nord-)Ostwind bezeichnen.

Drei Namen zum Fasten

Weiter gibt es drei Fasten-Namen: das Fastenloch in Metzerlen-Mariastein, seit 1575 bis heute belegt, die Fronfastenbündten sowie den heute noch bekannten Fronfastenacker in Wangen. Fronfasten sind die viermal jährlich wiederkehrenden Fasten- und Gebetstage, die Quatembertage. Die Motivation der Flurnamen ist in diesen Fällen nicht klar.

Der Hase als Ostersymbol ist in christlichen Quellen seit der Spätantike belegt und erscheint als Symbol der Zeugungskraft und Fruchtbarkeit, wie das Ei. Er wird schon sehr früh auch als Auferstehungssymbol verwendet. Die Verbindung des Hasen mit dem österlichen Eierbrauch ist jedoch nicht ganz geklärt. Hasen-Flurnamen gibt es viele, so den Hasenacker in Aedermannsdorf, Balsthal, Kappel, Trimbach und Wisen.

In Lostorf gabs gar einen Hasenbrunnen, die Hasenei kannte man in Aedermannsdorf und Matzendorf. In Walterswil begegnet uns die Hasenhöchi, in Herbetswil der Hasenlauf, in Dulliken, Gretzenbach und Trimbach die Hasenmatte oder in Gänsbrunnen der Hasenmatthof. Weitere Namen sind die Hasenrüti in Erlinsbach, die Hasenweid in Olten, Rickenbach und Wangen sowie der Hasenwinkel in Wisen. All diese Namen stehen entweder in Verbindung mit dem Tier oder aber mit einem Familiennamen Ha(a)s.

Ein Ei ist nicht einfach ein Ei

Ei-Namen sind in der Namenlandschaft eine Menge vorhanden, doch sie haben nie etwas mit dem von Hühnern gelegten Produkt gemein. Eine Ei gibt oder gab es einst in unzähligen Gemeinden. Schweizerdeutsch Ei kann in Flurnamen zweierlei bedeuten: einerseits eine umgelautete und entrundete Nebenform zu Au «Gelände am Wasser» oder eine Nebenform zu Eich.

Meist ist bei solchen Flurnamen die Realprobe hilfreich, bei der man erkennen kann, ob es sich um eine Matte in Wassernähe handelt oder eher um eine Flur, die von Eichen umgeben ist oder war.

Der Osterbrauch des «Rätschen»

Als weiterer Osterbrauch ist auch das Rätschen bekannt. Dieser Brauch ist schon im 16. Jahrhundert bezeugt: Aus Trauer über den Tod Jesu sollen die Kirchenglocken bis zu seiner Auferstehung schweigen. Statt der Glocken werden zu Ostern hölzerne Rätschen gebraucht, um den Beginn der Messe anzukünden.

Einen ans Rätschen anklingenden Flurnamen gibt es in Kienberg, nämlich Rätschtel, erstmals belegt im Gösger Urbar 1540 («Jm Rädtstall Jn einer hegÿ»). Der Name verändert sich mit der Zeit («Redtstall matten, Restel, Rätschthal») bis zum heute bekannten Rätschtel. Hier wird aber kein Osterbrauch, sondern ein germanischer Personenname mit dem Element râdi vermutet, im Spätalthochdeutschen bezeugt als Rether, Retere.

Zusammengefasst kann man sagen: Es gibt zwar Flurnamen, die ähnlich wie Ostern oder dessen Bräuche klingen, viel gemein mit dem Osterfest scheinen sie aber nicht zu haben.