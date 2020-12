Harte Verteilkämpfe sind angesagt: Die Budgetdebatte steht im Zentrum der Dezembersession

Die Fraktionen nehmen Stellung zu den Geschäften

Der Voranschlag 2021 rechnet mit einem verkraftbaren Aufwandüberschuss von 24 Mio. Franken. In den kommenden Jahren drohen aber massive Defizite. Ist die Idee zielführend und realistisch, alle Globalbudgets auf dem bisherigen Niveau einzufrieren? Oder braucht es andere Wege?

FDP:

So verkraftbar ist das Resultat nicht, wie es scheint: die Verschuldung steigt nämlich an! Wir beantragen bei gewissen Globalbudgets eine Beibehaltung auf dem bisherigen Niveau. Dabei konzentrieren wir uns auf die wesentlichen geplanten Erhöhungen, so bei der Polizei und der Gesundheitsversorgung. Die FDP unterstützt den Ausbau der Kriminalitätsbekämpfung in der Polizei, sieht hingegen beim Sachaufwand keinen Bedarf für Erhöhungen. Im Gesundheitsbereich soll eine Abwägung zwischen Wünschbarem und Machbarem vorgenommen werden.

CVP / GLP / EVP:

Der Voranschlag 2021 bewegt sich vor dem Hintergrund der Coronapandemie in einem akzeptablen Bereich. Wir erwarten aber, dass der Regierungsrat im nächsten Frühjahr geeignete Gegenmassnahmen für die Stabilisierung des Finanzhaushalts ergreift und dabei alle relevanten Akteure mit einbezieht. Eine gewisse Weiterentwicklung einzelner Bereiche muss jedoch möglich sein, was eine absolute und pauschale Einfrierung ausschliesst. Der Ausblick mahnt zur Vorsicht bei Versprechen aller Art und zu einem weiterhin hohen Kostenbewusstsein.

SP / Junge SP:

Gerade in einer Krise wird deutlich, wie wichtig es ist, genügend und gut qualifiziertes Personal zu haben und wie nötig gut ausgebaute staatliche Einrichtungen sind. Die SP wird sich daher gegen einen generellen Abbau wehren. Die kleinen und mittleren Einkommen werden ohne höhere Prämienverbilligung gerade jetzt erneut stärker belastet. Hier begnügt sich der Kanton unverständlicherweise seit Jahren mit dem gesetzlichen Minimum, während gleichzeitig 80 Mio. für eine neue umstrittene Strasse geplant sind. Das finden wir stossend.

Grüne:

Selbstverständlich verlangen die düsteren Finanzaussichten nach Sparanstrengungen. Das Einfrieren der Globalbudgets ist nicht zielführend. Einerseits ist es gerade jetzt angezeigt, in gewissen Bereichen zu investieren, um die angeschlagene Wirtschaft am Laufen zu halten. Andererseits gibt es eine Reihe von kaum beeinflussbaren Kostenfaktoren. Jedes Globalbudget muss deshalb individuell beurteilt werden. Die Grünen machen deshalb weiterhin Finanzpolitik mit Sachverstand und nicht mit dem Schneepflug.

SVP:

In der gesamten Bildung, der Kultur und weiten Teilen der Wirtschaft ist ersichtlich, dass wir uns in einer ausserordentlichen Lage befinden. Der Kanton steht hier in der Pflicht, der aktuellen Realität Rechnung zu tragen und ein Zeichen zu setzen. Wir beantragen deshalb, dass in den neuen Globalbudgets keine Erhöhungen gegenüber den Vorperioden vorgenommen werden. Da wir die Mehrjahresprogramme nicht antasten und die laufenden Budgets nicht kürzen, handelt es sich um eine sanfte Massnahme, welche die Wirtschaft nicht schwächt.