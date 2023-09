Pendenzenberge Knall bei der Solothurner Ausgleichskasse: Gesamter Verwaltungsrat tritt zurück – auch der Interimschef geht

Nachdem die Solothurner Ausgleichskasse wiederholt wegen Missständen in die Kritik geraten war, zieht nun der Verwaltungsrat die Konsequenzen. Verwaltungsratspräsident Silvio Bertini ist per sofort zurückgetreten, die übrigen Verwaltungsratsmitglieder werden alle per Ende Jahr gehen. Und auch der Interims-Geschäftsführer will weg.