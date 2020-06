Hände und Stifte desinfizieren - und los!

Für politische Anliegen Unterschriften zu sammeln braucht Zeit, Geduld und Nerven. Und es ist momentan noch etwas komplizierter als ohnehin schon, weil bei den Unterschriftensammlungen im öffentlichen Raum die COVID-19 Schutzmassnahmen des Bundes einhalten werden müssen.

Wie gut das Sammeln von Unterschriften mit einem Sicherheitsabstand von zwei Metern funktioniert, das wollten die Solothurner Jungfreisinnigen gestern Abend herausfinden. In Solothurn gingen sie auf die Strasse, um Unterschriften für die Renteninitiative zu sammeln.

Abstand halten und Stifte putzen

Die Vorbereitung lief ein bisschen anders als bei früheren Sammlungen: Stifte und Klemmbretter mussten desinfiziert, Desinfektionsmittel eingepackt werden. Philipp Eng, der Präsident der Solothurner Jungfreisinnigen, hatte das Schutzkonzept für Unterschriftensammlungen des Bundes gründlich studiert. «So zu sammeln könnte schwierig werden», erklärt er, während er vor dem Berufsschulhaus in Solothurn die Unterschriftenbögen aus der Tasche zieht.

«Es ist bei Unterschriftensammlungen extrem wichtig, dass wir mit den Menschen ins Gespräch kommen. Wenn wir ihnen nicht zu nahe kommen dürfen, dann ist es schwer, vertieft zu diskutieren». Die ersten Minuten der Sammlung laufen für die Jungfreisinnigen aber nicht schlecht: Trotz Corona bleiben die Passanten stehen, einige nehmen auch das Klemmbrett entgegen und unterschreiben die Initiative.

«Es läuft besser, als ich gedacht habe», sagt Melanie Racine, Vorstandsmitglied der Jungfreisinnigen Kanton Solothurn, während sie einen Stift reinigt. «Die Leute fragen aber, ob die Stifte desinfiziert sind, bevor sie etwas in die Hand nehmen». Mit dem desinfizieren ist es so eine Sache: «Nach drei mal desinfizieren funktionieren die Stifte nicht mehr», bilanziert Eng nach einigen Minuten. Aber auch er zeigt sich überrascht, wie gut die Sammlung an dem Abend funktioniert.



Und trotzdem macht Eng sich Sorgen darum, ob die Jungfreisinnigen wegen der COVID-19 Schutzmassnahmen genügend Unterschriften für ihr Anliegen sammeln können. «Vor allem das Verbot von Grossveranstaltungen trifft uns hart. An Events wie dem Märetfest konnten wir jeweils viele Unterschriften sammeln», sagt er. «Wir müssen so viel mehr Zeit investieren, um die gleiche Menge an Unterschriften zu generieren. Das ist nicht fair».