Roberto Zanetti war von 1990 bis 2000 Gemeindepräsident von Gerlafingen. 1999 wurde er in den Nationalrat gewählt. Im selben Jahr gab er auch seinen Sitz im Kantonsrat (seit 1993) auf. 2003 wurde er in einer Ersatzwahl in den Regierungsrat gewählt, wurde aber 2005 wieder abgewählt.

2009 wählten ihn die Stimmbürger erneut in den Kantonsrat. 2010 stand Zanetti erneut in einer Ersatzwahl. Er wurde für den verstorbenen Ernst Leuenberger (SP) in den Ständerat gewählt. Sowohl 2011 als auch 2015 wurde er wiedergewählt.