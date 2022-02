Gut besuchte Aufführung Ein «Faust» zwischen Groteske und Tragik: Premiere am Theater Orchester Biel Solothurn Die jüngste Premiere im Tobs stellte all jene auf die Probe, die auf eine traditionelle Inszenierung hofften. Regisseur Nis Søgaard gibt Einblick in sein Schaffen.

Die neuste Inszenierung am Theater Orchester Biel Solothurn: Faust unter der Regie von Nis Søgaard. Joel Schweizer

Faust als resignierter, alter Gelehrter geht einen Pakt mit dem Teufel (in der Gestalt des Mephisto) ein: Wenn es diesem gelingt, Faust von seinem Lebensüberdruss zu befreien, soll Mephisto dafür seine Seele bekommen. Mephisto fädelt darauf die Begegnung mit der jungen Margarethe ein, die von Faust schwanger wird und in Verzweiflung ihr neugeborenes Kind tötet, im Kerker landet und wahnsinnig wird. Zudem wird ihre Mutter durch einen Schlaftrunk umgebracht und ihr Bruder von Faust erschlagen.

Diese Zerrissenheit des Faust als Liebender wie auch als Gelehrter zu zeigen, das ist wohl die grösste Herausforderung für jede Inszenierung (Regie: Nis Søgaard).

Die Aufführung im Theater Orchester Biel Solothurn (Tobs) versuchte dem gerecht zu werden, indem die beiden Hauptfiguren Faust und Gretchen von je vier verschiedenen Schauspielern gespielt wurden (Faust: Franziska Dittrich, Antonia Scharl, Matthias Schoch, Günter Baumann; Gretchen: Josephine Buchwitz, Alida Stricker, Simon Rusch, Aurelius Thoss).

Diese vier Figuren verfügten zudem über eine Maske (Bühne, Kostüme, Figuren: Jonathan Gentilhomme; Figurenbau: Lili Laube), die Grundemotionen wie Wut oder Freude zeigten.

Ebenfalls wurden Hand- und Tischfiguren eingesetzt. Die Idee dazu ist an sich nicht neu: Bereits Karl Simrock hat 1846 «Doctor Johannes Faust» als Puppenspiel inszeniert. Goethe war ausserdem am Prozess gegen die Kindermörderin Susanne Brandt dabei und kannte auch die Prozessakten.

Die Abfolge der Szenen wurde unter der Regie von Søgaard gänzlich verändert; so begann das Stück mit der Begegnung von Gretchen und Faust. Die gestreiften Kostüme der androgyn wirkenden Schauspieler, die zuerst ohne Masken und mit zurückgebundenen Haaren auftraten, erinnerten im ersten Moment an Sträflinge.

Künstliches Blattgrün, rosafarbenes Puppenhaus

Die Bühne wurde von Hecken dominiert, die mit künstlichem Blattgrün bedeckt waren, wie es im Militär verwendet wird; dazu bildete ein rosafarbenes Puppenhaus ein wichtiges Element. Die Musik (Bernhard Range) unterstrich die Atmosphäre, die zwischen Groteske und Tragödie oszillierte. Mit dem ständigen Spiel zwischen den Figuren und den vielen stimmungsmässigen Wechseln verlangte die Inszenierung dem Publikum einiges ab.

Faust im Stadttheater Solothurn. Joel Schweizer

Ein inneres Mitgehen mit den Charakteren und ihrem Schicksal wurde aber immer wieder durch die grotesken Elemente unterbrochen, welche das Spiel stark prägten. Auch die Masken, die zwar durch das Licht (Samuele D’Amico) und die Körperhaltung belebt wurden, aber insgesamt doch sehr dominant eine bestimmte Stimmung verkörperten, machten eine Identifikation mit den Figuren nicht leicht.

Das gut gefüllte Theater reagierte dennoch mit langem und starkem Applaus auf die Inszenierung und bedankte sich damit herzlich für den Theaterabend.

«Wir haben eine Spielform gefunden,

die ich so noch nie gesehen habe»

In der Saison 20/21 inszenierte Nis SØgaard «7 Songs to Survive». Und diese Saison ist er nun für «Faust I» verantwortlich. SØgaard ist in Dänemark geboren und studierte an der Hochschule für Schauspielkunst «Ernst Busch» Berlin. Mit seiner Inszenierung «Ich bin Kain» war er 2019 für den Deutschen Theaterpreis «Der Faust» nominiert».

Welche Rolle spielt Margarethe, die als ledige Schwangere ihr neugeborenes Kind tötet, in Ihrer Inszenierung?

Nis Søgaard, Regisseur von Faust des TOBS im Stadttheater Solothurn Alexander Hoerbe

Nis SØgaard: Ich habe eine gekürzte Fassung gemacht, in der Faust und Gretchen zu gleichen Teilen zu Wort kommen und als Figuren gleichwertig sind. Ihre Begegnung steht im Zentrum. Die schicksalhafte Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Figuren wird wie durch eine Lupe betrachtet. Fausts Konflikt als verzweifelter Gelehrter wird nur als Nebenthema behandelt. Die Komplexität der Hauptfiguren wird erweitert, indem sowohl Fausts als auch Gretchens Gefühle durch je vier Masken überhöht dargestellt werden: Wut, Trauer, Freude, etc. kommen durch die expressiven Masken von Jonathan Gentilhomme so auch optisch verstärkt zum Ausdruck.

Welche Rolle übernimmt der Teufel, Mephisto, der mit Gott eine Wette abgeschlossen hat?

Er ist ein Teil von Faust. Er zeigt dessen Zerrissenheit auf und ist ein wichtiger Teil der Gelehrtentragödie; also des Konfliktes des alten Mannes Faust, der einerseits nach den grossen Antworten, nach dem Sinn des Lebens sucht und andererseits sich nach Rausch, lüsternen Spielereien und dem einfachen Leben sehnt.

Ist Faust, der Gretchen rücksichtslos schwängert und dann sitzen lässt, ein Beispiel für toxische Männlichkeit?

Vielleicht…, aber nicht vordergründig in meiner Umsetzung. Faust ist ein Mensch, der Fehler gemacht hat und letztendlich darunter leidet. Ich möchte die Geschichte einer dramatischen Begegnung zeigen, die eine toxische Verbindung in Gang setzt, ein Machtspiel zwischen zwei Personen. Doch dieses Machtspiel geht nicht allein von der männlichen Seite aus.

Inwiefern spielt die Musik eine Rolle?

Bernhard Range hat für die Inszenierung unterschiedliche Musikstücke komponiert, Einspieler produziert und alles mit dem Ensemble eingeübt. Diese Live-Musik ist mir besonders wichtig. Die Welt von Faust erinnert bei uns auch an ein Kinderzimmer. Hier gibt es die typischen Musikinstrumente, die man vielleicht aus der Schule kennt: Ukulelen, Flöten, Triangel. Dieses «Spielzeug» wird von den Schauspielern musikalisch in Szene gesetzt, um Fausts kindliche Aspekte, wie seinen Glauben an Dämonen oder seine Sehnsucht nach Spiel und Leichtigkeit, zu zeigen, die an die Stelle von staubigen Büchern treten sollen.

Es gibt bei Ihnen die drei Elemente Masken, Schauspielerinnen und Puppen. Was ist hier die besondere Herausforderung?

Für mich ist Theater eine Möglichkeit, neuartige Ausdrucksformen zu suchen. Das ist natürlich auch herausfordernd. Es braucht in der Probenarbeit viel Geduld, diese drei Elemente im Spiel zusammenzufügen. Die vielen Spielmöglichkeiten haben das Team anfangs beansprucht und viele Fragen ausgelöst. Die unterschiedlichen Darstellungsformen sind aber auch eine Bereicherung für das Publikum, denn die Figuren agieren auf verschiedenen Ebenen und können sich so auch neu und ungewohnt ausdrücken. Letztendlich haben wir eine Spielform gefunden, die sehr viel Spass macht und die ich so noch nie auf der Bühne gesehen habe.

Warum überhaupt ein rund 200-jähriges Stück heute noch inszenieren?

Beziehungen hatten schon immer ein interessantes Konfliktpotenzial, Menschen zweifeln heute wie vor 200 Jahren. Durch die neue Gewichtung der Figuren haben wir eine ganz eigene Sichtweise auf die Vorlage geschaffen. Faust kommt nicht mehr so zu Wort, wie es ursprünglich gedacht war: Er muss für seine Rolle kämpfen.

Wie sind Sie überhaupt zum Theater gekommen?

Ein Absolvent der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin leitete einen Workshop für Puppenspiel, an dem ich eigentlich durch ein Missverständnis teilgenommen habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf einer Bühne stehen würde. Jetzt aber mache ich Regie im Bereich des Objekt- und Figurentheaters und kann mir gar nicht mehr vorstellen, irgendetwas anderes zu tun.