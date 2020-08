Gut angelaufen: 12 Bellacher Hess-Busse fahren nun auch in Lausanne

Zu Genf, St. Gallen, Luzern, Zürich und Bern kommt jetzt noch Lausanne dazu: Gemeint sind die Städte in der Schweiz, in welchen die elektrischen Doppelgelenk-Trolleybusse der Bellacher Carrosserie Hess AG fahren. Und Städte, von welchen das regionale Unternehmen Aufträge zur Erneuerung deren Busflotte an Land ziehen konnte.

Bereits Anfang vergangenes Jahr wurde bekannt, dass die Bellacher Carrosserie den Auftrag für die Erneuerung der Trolleybusflotte in Lausanne für sich gewinnen konnte. Seit dem 3. August bedient das Modell «light tram 25 TC» nun die Linie 9 zwischen Lutry und Prilly im Linienverkehr. Jährlich würde der Bus von rund 6 Millionen Passagiere genutzt, heisst es weiter.