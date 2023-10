Guide Michelin Drei Gourmetrestaurants im Kanton Solothurn ausgezeichnet – und fünf günstigere Alternativen Der «Guide Michelin» zeichnet die besten Restaurants der Welt aus. Von den schweizweit 108 Restaurants, welche mit einem Stern prämiert wurden, befinden sich drei im Kanton Solothurn. Der Guide empfiehlt aber auch fünf Küchen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Drei Gourmetrestaurants bietet der Kanton Solothurn. Eines davon ist die «Traube» in Trimbach. Bild: Nob

Der «Guide Michelin» zeichnet jährlich Restaurants mit hervorragender Küche aus. Möglich sind bis zu drei Sterne:

1 Stern: eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert.

2 Sterne: eine Spitzenküche – einen Umweg wert.

3 Sterne: eine einzigartige Küche – eine Reise wert.

Ein Zwei- oder gar Dreisternerestaurant sucht man im Solothurnischen vergebens. Doch auch in diesem Jahr erhielten drei Restaurants je einen Stern. Es sind jene, die seit Jahren kulinarische Massstäbe im Kanton Solothurn setzen: das «Château Attisholz» in Riedholz, die «Traube» in Trimbach und die «Säge» in Hofstetten-Flüh. Sie alle konnten ihren Stern verteidigen.

Neben den Gourmetrestaurants empfiehlt «Michelin» auch fünf Solothurner Restaurants, welche mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Hier werden die «Brücke» in Niedergösgen, die «Eintracht» in Kestenholz, das «Salzhaus» und der «Stephan» in Solothurn und das «Chappeli» in Grenchen aufgeführt.

Vor einer Woche hatten die Restaurantkritiker von «Gault-Millau» ihren Guide veröffentlicht. Hier kamen 19 Solothurner Restaurants in die Kränze.

Die Sternerestaurants im Kanton Solothurn

Jörg Slaschek vor seinem Restaurant Bad Attisholz. Bild: Hanspeter Bärtschi

Der «Guide Michelin» schwärmt vom Restaurant von Patron und Küchenchef Jörg Slaschek: «Ein wirklich wunderbares historisches Anwesen, das das ausgesprochen geschmackvolle und elegante Gourmetrestaurant Le Feu beherbergt, draussen locken der Garten und der Innenhof.» Die Restauranttester loben die anspruchsvollen, modern-klassischen Menüs, welche auch vegetarisch angeboten werden.

Arno Sgier in der Küche seiner «Traube» bei der Arbeit. Bild: Bruno Kissling

Als echtes «Gourmetkleinod» beschreibt der «Guide Michelin» die «Traube» von Patron und Küchenchef Arno Sgier in Trimbach. Gelobt wird speziell das «chic-moderne» Restaurant mit wertigem Interieur. Die Küche von Sgier und seinem geschulten Team sei technisch anspruchsvoll, die Gerichte klassisch und gleichzeitig modern interpretiert. Nicht zuletzt die Weinkarte halte «wirklich viele Schätze» bereit, so die Kritiker.

Patrick Zimmermann beweise mit feinen Saucen seine Kochkünste. Bild: zvg

«Er kocht klassisch-französisch, legt Wert auf saisonalen Bezug und hat ein Händchen für Kontraste und Texturen», schreibt «Michelin» über Patrick Zimmermann. Der Sternekoch zaubert an der solothurnisch-französischen Grenze in Hofstetten-Flüh im alteingesessenen Wirtshaus, welches er zusammen mit seiner Frau Corinne führt. Diese wird für ihre aufmerksame Gästebetreuung gelobt. Und im Sommer empfehlen die Restauranttester die reizende Terrasse mit Weinreben und Kastanienbaum.

Hervorragende Menüs zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Lage an der Aare mit der Terrasse begeistert die «Michelin»-Tester ebenso wie die aromatische und saisonale Küche. Es wird ein Tavolata-Menü mit Vorspeisen zum Teilen, Zwischengang und Hauptgängen – auch vegetarisch.

Bis ins Jahr 1870 reicht die Tradition in der Eintracht zurück. Diese werde mit Modernität verbunden, wie man am Bistro- und dem eleganteren Restaurantbereich erkenne. Kulinarisch ziehe sich diese Linie weiter: Gäste finden Cordons bleus ebenso wie Gourmetmenüs mit drei bis fünf Gängen.

Hier gefällt der attraktive Mix aus «urbaner Coolness und historischem Rahmen», konkret das freiliegende alte Mauerwerk hat es den «Michelin»-Testern angetan. Die Küche mixt ebenfalls: Internationales, Regionales und Saisonales, wobei abends anspruchsvoller als mittags.

Längst kein Geheimtipp mehr ist der «Alte Stephan» am Friedhofplatz in der Solothurner Altstadt. Die Terrasse auf den Platz hinaus wird explizit gelobt. Überzeugt ist «Michelin» von den Klassikern sowie den moderneren, «aber keinesfalls gekünstelten» Gerichten.

Die Begeisterung über das Restaurant am Grenchenberg ist im «Michelin Guide» förmlich mit den Händen zu greifen: «Was das Ehepaar Hausmann/Köhli hier oben über dem Ort bietet, macht wirklich Spass!» Während man von der Chefin äusserst charmant betreut werde, gebe der Patron eine stark regional geprägte Küche mit Geschmack und Aroma zum Besten. Gäste sollten sich zudem die begrünte Gartenterrasse keinesfalls entgehen lassen. (szr)