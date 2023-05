Günsberg/Balm bei Günsberg 14-Jähriger und 17-Jähriger durchsuchen frühmorgens fremde Autos – Anwohner rufen Polizei Dank aufmerksamen Bürgern konnte die Kantonspolizei Solothurn am frühen Donnerstagmorgen zwei mutmassliche Diebe anhalten. Diese werden verdächtigt, im Raum Günsberg Diebstähle aus Fahrzeugen begangen zu haben. Beide wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Ein Mann wird von der Polizei festgenommen. (Symbolbild) Bild: zvg

Ein aufmerksamer Anwohner meldete am Donnerstag, kurz vor 4 Uhr, via Alarmzentrale eine Person, die kurz zuvor in Günsberg sein parkiertes Auto durchsucht haben soll. Unverzüglich wurde eine Patrouille vor Ort entsandt. Diese konnte kurze Zeit später an der Schulhausstrasse eine tatverdächtige Person anhalten.

Um 6 Uhr ging bei der Polizei eine ähnliche Meldung einer Anwohnerin aus Balm bei Günsberg ein. Diese konnte beobachten, wie eine unbekannte Person das Auto der Nachbarn durchsuchte. Im Verlauf der eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei auch den mutmasslichen Täter dieses Vorfalls anhalten. Beide angehaltenen Personen, ein 14- und ein 17-jähriger Algerier, wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Diebstähle aus Fahrzeugen haben zugenommen

Im Kanton Solothurn haben Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen und Fahrzeugaufbrüche allgemein zugenommen. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang zu entsprechender Vorsicht. Wichtig ist, sein Fahrzeug beim Verlassen immer konsequent abzuschliessen und darin keine Wertgegenstände zurückzulassen. Um Missbrauch zu vermeiden, sollten Bank-, Post- oder Kreditkarten, die gestohlen wurden, so schnell wie möglich gesperrt werden. Dasselbe gilt für Mobiltelefone.

Wer Personen feststellt, die sich verdächtig verhalten, sollte dies unverzüglich via Notrufnummer 112 oder 117 der Polizei melden und dies zu jeder Tages- und Nachtzeit.