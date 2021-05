Grundwasser belastet Kanton Solothurn führt schweizweit grösstes Nitratprojekt Gäu-Olten weiter Ziel nicht erreicht: Die Nitratwerte im Grundwasser in der Region Gäu-Olten überschreiten die vorgeschriebenen Werte. Der Kanton Solothurn führt daher das Nitratprojekt mit dem Bund weiter, wie der Solothurner Regierungsrat am Dienstag beschloss.

Ein Bauer bringt Gülle aus. Netzer Johannes

Sauberes Trinkwasser steht nicht nur bei der Abstimmung im Juni im Fokus. Auch der Solothurner Regierungsrat befasste sich in seiner Sitzung vom Dienstag mit den Herausforderungen diesbezüglich. Denn durch die intensive Landwirtschaft in der Region zwischen Oensingen und Olten wird dort das Grundwasser übermässig mit Nitrat belastet. Der Dünnern-Grundwasserstrom versorgt rund 75'000 Einwohner und Einwohnerinnen mit Trinkwasser. Zwar wurde der Höchstwert für Trinkwasser von 40 mg Nitrat pro Liter in keiner Solothurner Trinkwasserfassung überschritten. Das strengere Qualitätsziel an Grundwasser von 25 mg Nitrat pro Liter wird jedoch verfehlt, wie der Solothurner Regierungsrat in einer Medienmitteilung schreibt.

Damit kann das Qualitätsziel der Gewässerschutzverordnung nicht eingehalten werden. Seit dem Jahr 2000 setzt der Kanton Solothurn deshalb zusammen mit den betroffenen Wasserversorgungen, Landwirten und Landwirtinnen das schweizweit grösste Nitratprojekt um. Weil das Grundwasser-Qualitätsziel weiterhin nicht erreicht wird, will die Solothurner Regierung diese Anstrengungen zur Verbesserungen der Grundwasserqualität aufrecht erhalten bleiben.

Schweizweit grösstes Nitratprojekt

Der Bund hat dem Kanton nun die Bewilligung für die Fortführung des Projekts bis 2026 erteilt. Es umfasst nun zusätzliche Massnahmen. Dabei machen die Abgeltungen für Landwirte und Landwirtinnen den grössten Anteil der Projektkosten aus. Soweit diese Kosten nicht vom Bund übernommen werden, werden sie von den sieben Wasserversorgungen der Region getragen.

Das schweizweit grösste Nitratprojekt umfasst neu auch Teile der Gemeinde Niederbipp. Statt 112 sind ab 2021 nun 128 Betriebe betroffen. Neu ist auch, dass erstmals Gemüseanbau-Flächen in ein solches Projekt eingebunden werden.

Ausbringen von Jauche mit Hilfe eines Schleppschlauchverteilers. Pius Amrein

Damit trotz der Bewirtschaftungsvorgaben die hohen Qualitätsansprüche im Gemüsebau erfüllt werden können, werden die Massnahmen von der Forschung eng begleitet. Auch im Ackerbau geht man neue Wege: Einerseits soll im Boden bereits verfügbarer Stickstoff beim Ausbringen von Dünger besser berücksichtigt werden, andererseits wird der Anbau von stickstoffeffizienten Kulturen gefördert.

Die Neuerungen sollen mehrere Ziele erreichen: Die Auswaschung von Nitrat weiter reduzieren, die Qualität und Quantität der landwirtschaftlichen Produkte aber erhalten. Damit soll die Grenze von 25 mg Nitrat pro Liter Grundwasser schliesslich erreicht werden.