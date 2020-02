Grüsel-Beizen auch im Kanton - für ein Label-System reichen die Mittel «nicht ansatzweise»

Herr Kohler, Auswertungen von Strafanzeigen schweizweit haben gezeigt, dass es auch in Solothurner Restaurant-Küchen desolate Zustände gibt – von verdreckten Ablagen bis hin zu nicht mehr erkennbaren gelagerten Nahrungsmitteln. Muss man sich als Gast Sorgen machen?

Martin Kohler: Diese Beispiele gibt es; an das nicht mehr identifizierbare Lebensmittel, das im Rahmen einer Kontrolle in einer Küche entdeckt worden ist, erinnere ich mich. Das sind Extrembeispiele, bei denen wir konsequent durchgreifen und Strafanzeige erstatten.

Es geht also um Einzelfälle?

Die Beispiele sind klar nicht repräsentativ für die Branche. Die Mehrheit der Betriebe macht gute bis sehr gute Arbeit. Das zeigen auch die Zahlen: 2018 haben wir 1057 Inspektionen und Betriebskontrollen durchgeführt, davon 488 in Gastronomiebetrieben. Die Unternehmen werden in die Risikostufen 1 bis 4 eingeteilt. Wobei 1 für die tiefste und 4 für die höchste Risikostufe und damit auch für gravierende Mängel steht. Gerade mal 0,6 Prozent – drei Betriebe– wurden in die Stufe 4 eingeteilt, in Stufe 3 waren es 4,5 Prozent – 22 Betriebe.

Sie sprechen von schwarzen Schafen – obwohl es ein Lebensmittelgesetz gibt, Kontrollen durchgeführt werden. Wie kontrollieren Sie?

Betriebe, die bei Kontrollen gut abschneiden, werden in der Regel alle zwei bis drei Jahre kontrolliert. Wir erscheinen jeweils unangemeldet und überprüfen, ob die Selbstkontrolle in Ordnung ist – etwa was angelieferte Ware oder die Kontrolle der Kühltemperaturen angeht; ob die Lebensmittel in Ordnung sind – dafür wird insbesondere auch die Kühlzelle angeschaut; ob die Zubereitungs- und Hygienevorschriften eingehalten werden; und ob die baulichen Voraussetzungen stimmen – ob es etwa Waschbecken zum Händewaschen vor Ort gibt. Gibt es nichts oder nur Bagatellen zu beanstanden, ist die Kontrolle gratis.