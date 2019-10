Grüne verzichten auf 2.Wahlgang – was machen FDP und SVP?

Entscheide zum weiteren Vorgehen der Parteien in Sachen Ständeratswahlen stehen nun Schlag auf Schlag an. Dabei läuft dasselbe Szenario ab wie vor vier Jahren: Auch damals schaffte Pirmin Bischof (CVP) die Wiederwahl in die kleine Kammer im ersten Wahlgang, während Roberto Zanetti (SP) in den zweiten Wahlgang musste. Dort bezwang er damals den SVP-Herausforderer Walter Wobmann. Diesmal wird es Christian Imark sein.

Denn niemand zweifelt daran, dass der Kantonalparteipräsident, der am Wochenende auf dem 3. Platz gelandet ist, am 17. November noch einmal antreten wird. Dies umso mehr, als er am Wochenende als bestgewählter Solothurner Nationalrat aus dem Rennen ging.

Die Solothurner SVP macht es allerdings spannend: Sie entscheidet – als letzte der «Grossen» erst am kommenden Donnerstagabend – als letzte Kantonalpartei – über das weitere Vorgehen. Der Parteitag wird in Zuchwil stattfinden.