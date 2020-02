«Grosser Verlust für den Kanton»: Schliessung der Kinder- und Jugendpsychiatrie sorgt für Kopfschütteln

Wenn Kinder mit psychischen Problemen aus dem Kanton Solothurn einen stationären Aufenthalt in einer Klinik benötigen, dann finden sie ab nächstem Jahr in Bern oder Basel Hilfe. Die stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kanton Solothurn wird per Ende Jahr nämlich geschlossen, das gab die Solothurner Spitäler AG soH Mitte Januar bekannt. Offen ist, wie die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen im Kanton in Zukunft aussehen soll.

Noch liegt kein Plan vor, die soH ist laut eigenen Angaben dabei, mit verschiedenen Akteuren ein neues Konzept für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Kanton Solothurn zu entwerfen. Beteiligt sind laut der soH unter anderem selbstständige Kinder- und Jugendpsychiater, kantonale Stellen und die zukünftigen Partner im stationären Bereich – also die Spitäler aus Basel, Liestal und Bern.

Kritik von selbstständigen Fachärzten

Mit am Tisch sitzt auch Daniel Barth, er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Er führt eine eigene Praxis und vertritt gegenüber dieser Zeitung die Position der selbstständigen Kinder- und Jugendpsychiater im Kanton. Für ihn und die anderen Selbstständigen war der Entscheid, das stationäre Angebot der Kinder- und Jugendpsychiatrie in andere Kantone auszulagern, eine Überraschung. «Wir waren überrumpelt», erzählt er in seiner Praxis in Solothurn.

Die soH begründete das Aus für die stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie unter anderem mit einem Mangel an Fachkräften. Diese Einschätzungen teilen die selbstständigen Kinder- und Jugendpsychiater nicht, der Mangel an Fachkräften bei der soH ist aus ihrer Sicht hausgemacht: «Die Gründe sind beim Arbeitsklima und den zu suchen», so Barth.

Barth sieht den Beschluss der soH kritisch: «Der Entscheid ist äusserst bedauerlich. Ein grosser Verlust.» Nur im Bereich der Intensivbehandlungen und der Kriseninterventionen macht eine Zusammenarbeit mit anderen Kantonen laut Barth Sinn – etwa dann, wenn ein Kind mitten in der Nacht einen Platz in einer Klinik braucht. Für Kinder aber, die länger stationär behandelt werden müssen, sei der Aufenthalt in einem anderen Kanton eine zusätzliche Belastung. Dies, weil sie aus ihrem persönlichen Umfeld herausgerissen werden.