Grippe-Impfung: Wegen Corona rechnen Apotheken und Praxen mit «Ansturm»

Impfen lassen kann man sich im Spital, in einer Arztpraxis oder in 19 Apotheken im Kanton. Eine davon liegt in Dulliken, dort arbeitet Melanie Grütter, die auch den kantonalen Apothekerverein präsidiert. Auch hier gilt: Zuerst sollen sich Angehörige der Risikogruppen – und deren Angehörige – im Gesundheitswesen impfen lassen. Danach die restlichen Interessierten.

«Es wird erwartet, dass in dieser Saison die Nachfrage nach dem Impfstoff grösser wird als der zur Verfügung stehende Impfstoff.» Den eigenen Mitarbeitenden empfiehlt der Kanton, dass in einer ersten Phase Personen geimpft werden, die der Risikogruppe angehören. Nebst den Symptomen ist auch die Risikogruppe sowohl beim Coronavirus als auch bei der Influenza (gewöhnliche Grippe) dieselbe: Personen ab 65, Schwangere, Menschen mit gewissen Vorerkrankungen.

Meist bricht die saisonale Grippewelle nach Weihnachten, im Januar, über die Schweiz herein. Aktuell wird das Thema aber schon im Oktober; ab Mitte Monat empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit die Grippeimpfung. Dieses Jahr wird das Thema auch von der Coronapandemie geprägt. So heisst es auf der Website des Kantons, es sei wahrscheinlich, «dass das Coronavirus während der regulären Grippesaison 2020/21 zirkulieren wird.» Weil sowohl zur Grippe als auch zum Coronavirus Symptome wie Husten oder Fieber gehörten, könne dies das Gesundheitssystem doppelt belasten.

«Auf der einen Seite wegen der möglichen Doppelbelastung des Gesundheitssystems, andererseits auch wegen der möglichen Doppelerkrankungen.» Grütter empfiehlt eine Impfung ab Ende Oktober, Anfang November. Aber schon jetzt spüre man eine erhöhte Nachfrage. «Wir rechnen mit einem grösseren Ansturm auf die Grippeimpfung als in den Vorjahren.»

Gleichzeitig beruhigt die Präsidentin des Apothekervereins: «Niemand wird ohne gute Lösung aus der Apotheke nach Hause geschickt.» Sie habe zweimal Impfstoff bestellt – einmal gemäss den Zahlen aus dem Vorjahr, beim zweiten Mal tätigte sie eine Nachbestellung für zusätzliche Impfdosen, die im Dezember eintreffen sollen. Auch dann sei eine Impfung noch sehr sinnvoll, meint Grütter. «In der zweiten Impfwelle im Dezember hat es bestimmt genügend Impfstoff, um alle Interessierten zu impfen.»

Ärzte müssen Impfdosen rationieren

Wie Grütter spürt auch Michael Fluri in Bezug auf die Impffrage eine Unsicherheit in der Bevölkerung – und ein erhöhtes Interesse. Fluri ist Arzt in der Hausarztpraxis Weissenstein in Langendorf und Mitglied im Vorstand der Solothurner Hausärztinnen und Hausärzte. Für gewöhnlich hätten im Herbst alljährlich dieselben Stammkunden einen Impftermin in der Praxis, berichtet Fluri. «Nun haben wir aber auch schon Anfragen von jüngeren Leuten; von Personen, bei denen eine Impfung durchaus Sinn macht – die sich aber zuvor nicht dafür interessiert haben.»