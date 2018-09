Am Mittwochabend brannte in Grenchen der Dachstock des Hotels Passage. Drei Einsatzkräfte wurden leicht verletzt, ein Sachschaden von mehreren 100'000 Franken entstand. Augenzeugen wollten gesehen haben, dass ein Blitzeinschlag das Feuer verursachte. Am Freitag bestätigte die Kantonspolizei Solothurn diese Interpretation. «Die Brandursachen-Abklärungen durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben in der Zwischenzeit ergeben, dass ein Blitzeinschlag im Dachbereich den Brand verursacht hat», heisst es in der Medienmitteilung der Kapo.

Da drängt sich die Frage auf: Wie konnte das passieren? Ein Hotel muss doch eine Blitzschutzanlage haben – gab es hier gar keine solche? Die Antwort darauf ist tatsächlich: nein.

Bei einem Hotel-Neubau besteht ab 20 Betten eine Blitzableiter-Pflicht. Das Hotel Passage war allerdings kein Neubau: 1997 wurde es von einem Gewerbegebäude zu einem Hotel umgenutzt. «Und bei einem Umbau entscheidet der Brandschutzexperte gemäss der schweizerischen Brandschutznorm Fall für Fall individuell darüber, ob eine Blitzschutzanlage gebaut werden muss oder nicht», erklärt Markus Schüpbach, Direktor der Solothurner Gebäudeversicherung (SGV). Dabei werde die Verhältnismässigkeit berücksichtigt. Eine Praxis, die auch heute noch so angewandt werde.

1997, beim Umbau des Gebäudes zum Hotel Passage, entschieden die damaligen Brandschutzexperten der SGV, es sei nicht verhältnismässig, einen Blitzableiter einbauen zu lassen. «Denn dazu hätte man die Strassen rund um das Gebäude aufreissen und Kupferkabel tief in den Boden verlegen müssen», vermutet Schüpbach. Ein riesiger Aufwand und eben nicht verhältnismässig, steht das Hotel doch mitten in der Stadt.