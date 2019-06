An den Startsitzungen wurde beschlossen, eine Auslegeordnung über die polizeilichen Tätigkeiten der Stadtpolizeien und deren Aufwand dafür zu erstellen. Der vorliegende Bericht sollte für die Entscheidungsfindung zur Beurteilung der Angemessenheit der Abgeltungen durch den Kanton dienen. «Es lässt sich feststellen, dass man sich über die wesentlichen Fakten und Abklärungen im Bericht einig geworden ist», schreiben die Städte in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Unbestritten seien somit folgende Kernzahlen:

Die beiden Städte würden grundsätzlich eine Abgeltung von 80 Prozent der den Städten tatsächlich anfallenden Kosten für Notfallintervention und Lokale Sicherheit als «angemessen» erachten. Das hätte für Grenchen 1‘650‘000 Franken und für Solothurn 2‘750‘000 Franken ausgemacht. Das Angebot sei vom Kanton abgelehnt worden.

Dem Kanton wurde ein neues, reduziertes Angebot von 50 Prozent Abgeltung auf dem vom Kanton vorgeschlagenen Mittelwert der Kosten gemacht. Zusätzlich sollten die Bussgelder für die parkierten Fahrzeuge nicht mehr in die Staatskasse, sondern in die Stadtkassen fliessen, indem die heutige Rechtslage entsprechend angepasst wird. Der neue Vorschlag betrug für Grenchen 960‘000 Franken und für Solothurn 1‘640‘000 Franken. Auch dieses Angebot wurde vom Kanton abgelehnt.

An Klageverzicht knüpfen

Im Rahmen weiteren Verhandlungen offerierte der Regierungsrat schliesslich sein Schlussangebot von 650‘000 Franken für Grenchen und 1‘050‘000 Franken für Solothurn. Dieses Angebot will er aber zusätzlich an einen Klageverzicht knüpfen. «Das Schlussangebot des Kantons wird von den Städten klar als zu tief und insbesondere im Vergleich zu den Kosten, die der Kanton für Olten zahlen muss, als völlig unangemessen beurteilt», so die Ansicht.