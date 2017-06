Nebst Grenchen haben noch Bulle FR und Gland VD zehn oder mehr Ränge gut gemacht.

Grösste Absteiger sind Horw LU und Muri BE mit einem Minus von je 14 Rängen. Ebenfalls an Terrain eingebüsst haben Riehen BS (-13), Belp BE (-11), Interlaken BE (-11), Ostermundigen BE (-11) und Männedorf ZH (-10). Auf Rang 162 von 162 bleibt Steffisburg BE – hinter Le Locle NE und Spiez BE.

Die Firma Wüest & Partner hat die Lebensqualität der Städte anhand von 11 Themenindikatoren und insgesamt 116 Einzelvariabeln für die «Bilanz» errechnet. (ldu)