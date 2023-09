Grenchen E-Trottinett-Lenker erheblich verletzt aufgefunden – Zeugenaufruf In Grenchen hat sich am Sonntagmorgen ein Elektro-Trottinett-Lenker nach ersten Erkenntnissen bei einem Sturz erhebliche Verletzungen zugezogen. Er musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen gesucht.

Am Sonntag, um zirka 1.25 Uhr, wurde durch eine Drittperson auf der Wydenstrasse in Grenchen ein erheblich verletzter Elektro-Trottinett-Fahrer aufgefunden. Umgehend wurde eine Ambulanz und eine Polizeipatrouille aufgeboten. Nach der Erstbetreuung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungshelikopter der Rettungsflugwacht Rega in ein Spital geflogen.

Die Polizei sucht Zeugen. Keystone

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Kantonspolizei Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen (Telefon 032 654 39 69) zu melden. (has)