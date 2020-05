Gleichberechtigung: Ja, aber ... : Das sagt die Regierung zu den Forderungen des Frauenstreiks

Unter anderem geht es um die Forderung nach einer Stelle für Gleichstellungsfragen, mit welcher die weiteren Forderungen umgesetzt und kontrolliert werden sollen. Dazu hat der Regierungsrat ein Schreiben an fem*so geschickt, in welchem er Stellung zu den restlichen Forderungen nimmt. Das Ziel einer Gesellschaft, in welcher alle Menschen gleichberechtigt seien, unterstütze der Regierungsrat voll und ganz, heisst es dort. Aber: Alle Forderungen könne man nicht erfüllen.

Zehn Forderungen für mehr Gleichberechtigung. Am 14. Juni 2019, dem Frauenstreiktag , übergaben die Streikenden im Kanton ihre Forderungen den beiden Regierungsrätinnen Brigit Wyss und Susanne Schaffner. Nun, 11 Monate später, hat der Regierungsrat die Forderungen von fem*so – das feministische Kollektiv des Kantons Solothurn, welches sich aus dem Frauenstreik herausgebildet hat – beantwortet.

Verweis auf umgesetzte oder laufende Projekte

So wird beispielsweise keine neue Stelle für Gleichstellungsfragen geschaffen. Der Regierungsrat erwähnt, dass der Kantonsrat 1993 die Schaffung eines Büros für Gleichstellungsfragen abgelehnt hat. Dafür gebe es im Kanton eine Schlichtungsstelle für Gleichstellungsfragen – welche in den letzten Jahren aber nicht oft genutzt worden sei. Zudem arbeite in der Verwaltung eine Kommission zur Förderung von Chancengleichheit.

Laut fem*so wären die Forderungen in sechs Jahren umsetzbar. Dazu gehören etwa Lohngleichheit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und keine Diskriminierung. Der Regierungsrat verweist in seiner Antwort meist auf laufende oder bereits umgesetzte andere Projekte – welche dann erklären, warum eine konkrete Forderung nicht 1 : 1 oder gar nicht umgesetzt wird. Als Beispiel dazu: Für ein Verbot sexistischer Werbung, wie dies fem*so fordert, fehle im Kanton die gesetzliche Grundlage (siehe auch Box «Die Antworten in Kürze»).

Immerhin ist dem Schreiben auch zu entnehmen, wo im Bereich Gleichstellung schon etwas geht oder gegangen ist. So heisst es punkto Lohngleichheit, dass 2019 innerhalb der Verwaltung eine Überprüfung stattgefunden habe. Das Ergebnis: Die Ungleichheit liege unter der Toleranzschwelle von 5 Prozent; und es sei auch geplant, 2021 eine weitere Kontrolle durchzuführen.

Ob sich fem*so mit diesen Antworten zufriedengibt, ist noch offen. Aufgrund der aktuellen Lage gab es bis Redaktionsschluss keine offizielle Stellungnahme mehr auf das Schreiben.