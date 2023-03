Schimmelbefall Schon wieder Schäden in der Solothurner Badi: Trotzdem ist der Saisonstart nicht gefährdet

Im vergangenen Frühling wurde die dreijährige Sanierung im denkmalgeschützten Freibad in Solothurn abgeschlossen. Jetzt sind die Handwerker schon wieder an der Arbeit. Das Stadtbauamt erklärt, was passiert ist.