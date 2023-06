Gesundheitsamt Neue Kantonsärztin für den Kanton Solothurn: Bisherige Stellvertreterin wird gewählt Die Besetzung der Stelle des Solothurner Kantonsarztes hat in der Vergangenheit für Furore gesorgt. Nun hat der Regierungsrat die Nachfolge der bisherigen Kantonsärztin Yvonne Hummel gefunden.

Bettina Keune-Dübi (50) ist seit dem 1. Januar 2019 für den Kanton Solothurn als stellvertretende Kantonsärztin im Gesundheitsamt tätig. Nach der unklaren Lage mit Samuel Iff als Nachfolger von Yvonne Hummel hat die langjährige Stellvertreterin Keune-Dübi übernommen.

Bettina Keune-Dübi wird neue Solothurner Kantonsärztin. Bild: zvg

Nun hat der Regierungsrat die stellvertretende Kantonsärztin als neue Kantonsärztin und Leiterin des Kantonsärztlichen Dienstes im Gesundheitsamt gewählt. Sie hat sich gegen externe Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt und tritt ihre neue Aufgabe ab 1. Juli an.

Die 50-Jährige, wohnhaft in Solothurn, war in den letzten Jahren massgeblich an der Pandemiebewältigung des Kantons Solothurn beteiligt. Sie war unter anderem Leitern des Contact Tracings. Sie ist verheiratet und hat vier Kinder.

Der Regierungsrat ist gemäss der Medienmitteilung erfreut, mit Bettina Keune-Dübi eine kompetente und erfahrene Fachfrau als Kantonsärztin gewinnen zu können, welche mit dem Kanton Solothurn vertraut ist.