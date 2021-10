Dumbo in der Altstadt: Die Solodaris organisiert eine Ausstellung für Künstlerinnen und Künstler mit psychischen Beeinträchtigungen

Der 10. Oktober ist der internationale Tag der psychischen Gesundheit. Am 27. Oktober fangen die Aktionstage psychische Gesundheit Kanton Solothurn an. Die Organisatorinnen verbinden diese Daten mit dem «Living Museum» – einer Ausstellung in den Schaufenstern der Stadt Solothurn.