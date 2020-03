Gesetz über Pensionskasse Kanton Solothurn wird für Kantonsrat vorbereitet

Mit der vorgesehenen Teilrevision sollen insbesondere die Strategieziele der Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO) umgesetzt werden. Diese beabsichtigen im Wesentlichen eine Stärkung der Kundenbeziehungen und ein gesundes Wachstum der Kasse. Die Vorlage bezweckt in diesem Sinne die Schaffung von mehr Transparenz und Flexibilität in Bezug auf das Vorsorgeangebot der PKSO. Dadurch soll die PKSO an Attraktivität gewinnen und bestenfalls weitere Anschlussmitglieder aus dem öffentlichen Sektor überzeugen. «Dieses Bestreben wurde im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens grossmehrheitlich begrüsst», heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei.

Die Umsetzung der Strategie erfolge in erster Linie durch eine Neugestaltung des Vorsorgeplanes. Einerseits erfolge eine Neudefinition des versicherten Lohnes. Zudem werde die Änderung erlauben, von der bisherigen Finanzierungssolidarität zugunsten älterer Versicherten Abstand zu nehmen.

Um das Angebot der PKSO für das Kaderpersonal weiterhin attraktiv zu halten, ist ausserdem die Einführung einer Ergänzungsversicherung und eine Erhöhung des maximal massgebenden Lohnes vorgesehen.

Die Revision beabsichtigt zudem, die Weiterbeschäftigung nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters attraktiver zu gestalten. Dazu sieht die Vorlage bei Weiterbeschäftigung nach Vollendung des 65. Altersjahres eine Fortführung der Beitragspflicht im gleichen Umfang vor.

Schliesslich erhält die PKSO mit der vorliegenden Revision die Kompetenz, in den Anschlussverträgen wesentliche Abweichungen zum gesetzlichen Vorsorgeplan vorzusehen. Dadurch wird die PKSO in die Lage versetzt, ihre Attraktivität für bestehende und künftige Anschlussmitglieder bedarfsspezifisch zu beeinflussen, ohne negative Auswirkungen auf gesetzliche Versicherte.

Der Regierungsrat hat dem Finanzdepartement den Auftrag erteilt, die entsprechende Vorlage zu Handen des Kantonsrates vorzubereiten. (sks)