Der Gemeinnützige Frauenverein kocht in der Mensa der Kantonsschule Solothurn für Schülerinnen und Schüler. Diese können ihr Essen auch selbst mitbringen; so stehen in der Mensa Mikrowellen zur Verfügung. Nur: Messer, Löffel und Gabel fehlen in der Kantine, vermeldet der Regionalsender Tele M1. Auch Gläser stünden vor und nach dem Mittag keine zur Verfügung. Das sorgt für Kritik. So sagt ein Kantonsschüler: Man müsse sehr schnell sein – «sonst muss man halt dann Spaghetti nur mit Messer essen».

Dass das Besteck zu knapp bemessen ist, ist aber nicht etwa auf einen Fehler zurückzuführen. Der Kantinenbetreiber hat diese Entscheidung bewusst getroffen. So heisst es in einer internen Mitteilung, die Tele M1 vorliegt: «Bitte nur noch wenig Besteck bei den Tabletts hinlegen.»