Er hat in Balsthal ein Schlamassel hinterlassen: Einen Schuldenberg von 20 Millionen Franken und 75 Angestellte, die ihren Job bei der RCT Hydraulic Tooling AG in Balsthal verloren haben, über die im Mai 2016 Konkurs eröffnet wurde. Der Geschäftsmann Marco Marchetti, der Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident ebendieser Industriefirma war. Nun hat ihn das Zürcher Bezirksgericht zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die Vergehen: mehrfach qualifizierte ungetreue Geschäftsführung und Urkundenfälschung. Vergehen, die unter anderem auch dazu geführt haben, dass die Balsthaler RCT in Konkurs ging.

Was in Balsthal geschah war kein Einzelfall: Geld leihen, Firmen kaufen, Geld hinausnehmen und dann die Firmen schliessen – das war die Masche von Marchetti, wie die «Neue Zürcher Zeitung» über die Verhandlung vor dem Bezirksgericht schreibt. Marchetti war in mehreren Firmen, die er in den Ruin trieb, Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident zugleich. In der Anklage werden am Schluss über 50 verschiedene Firmen genannt.