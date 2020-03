Geschäftsbericht der Staatsanwaltschaft: Messer bleiben die häufigste Tatwaffe

Im letzten Jahr gingen bei der Staatsanwaltschaft Geschäfte mit 30'057 Beschuldigten ein. Dies bedeutet einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, allerdings wiederum nur im Massengeschäft. Die Eingänge der Verfahren wegen Vergehen und Verbrechen haben mit 6736 den letztjährigen Rekord erneut deutlich übertroffen. Obschon in diesem Bereich mit 6582 auch die Erledigungszahlen auf Rekordniveau liegen, konnte ein erneuter Anstieg der Pendenzen nicht verhindert werden.

Den grössten Anteil an abgekürzten Verfahren hatten dieses Jahr die Betäubungsmitteldelikte inne, gefolgt von der Gruppe der Diebstahls- und Raubdelikte. Ein vollendetes Tötungsdelikt hat sich im Berichtsjahr nicht ereignet. Es gingen acht verschiedene Anzeigen oder Meldungen ein, in deren Zusammenhang der Vorwurf der versuchten vorsätzlichen Tötung geprüft werden muss. Messer bleiben die häufigste Tatwaffe, in fast allen Fällen handelt es sich um Gewalt im familiären Umfeld.